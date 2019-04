Terremoto en 'Masterchef': expulsión, amenaza de abandono y una sonada ausencia Ecoteuve.es 10/04/2019 - 10:47 0 Comentarios

Aitana, obligada a abandonar temporalmente el talent por motivos familiares

Marcos amagó con dejar el concurso: "Me quiero ir con mi mujer, esto me viene grande"

Alicia se convirtió en la expulsada después de una prueba llena de errores

Masterchef vivió este martes una gala en donde los sentimientos estuvieron en todo momento a flor de piel. Los concursantes del talent culinario de TVE protagonizaron una convulsa noche que acabó con la expulsión de Alicia, el amago de abandono de Marcos y la inédita ausencia de Aitana, que no participó en dos de las pruebas por motivos personales.

La joven tuvo que abandonar temporalmente el programa dejando su destino en el concurso en manos de sus compañeros: "Aitana ha tenido que ausentarse de MasterChef por problemas familiares, pero volverá para la próxima prueba", anunció Samantha en un hecho que pocas veces se ha repetido en la historia del talent de TVE.

Josecho, ganador de la primera prueba, ligó el destino de Aitana al suyo y si su equipo vencía la prueba de exteriores, la joven también estaría salvada. En caso contrario, tendría que enfrentarse al reto de eliminación. Finalmente, el grupo de Josecho venció al de Alicia y se salvó automáticamente de la expulsión, a excepción de Osiris, al que se le entregó un delantal negro por su falta de actitud durante la prueba por equipos.

Aitana regresa a Masterchef tras sufrir un duro revés

La tensión se extendió hasta la prueba de eliminación, donde reapareció Aitana tras sufrir un revés personal del que pocos detalles se dieron a conocer: "Sentimos que estés viviendo estos momentos tan duros y esperamos que MasterChef te ayude a superarlos", le dijo Jordi en un mensaje de ánimo.

Acto seguido, comenzó el último reto en el que los concursantes que estaban en la cuerda floja se fueron enfrentando entre sí hasta producirse un duelo final. Este, protagonizado por Marcos y Alicia, estuvo a punto de no celebrarse por la amenaza del primero de abandonar.

"Me quiero ir, de verdad, te lo juro. Me quiero ir con mi mujer. Esto me viene grande. La vida no me lo ha puesto fácil", dijo entre lágrimas antes de que Jordi le convenciera para que continuara luchando. Finalmente, logró doblegar a Alicia, que terminó evidenciando sus flaquezas y se convirtió en la tercera expulsada de la edición.