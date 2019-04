Las críticas a Susanna Griso y la pregunta de Gonzo a Ángel Hernández: "¿También dirán que es inoportuna?" Ecoteuve.es 9/04/2019 - 22:43 0 Comentarios

Recibió duros comentarios por una cuestión al hombre que ayudó a morir a su mujer

Admitió que se equivocó en las formas pero el contenido era semejante a lo que planteó su compañero de La Sexta

Susanna Griso desató un aluvión de críticas el pasado viernes por una pregunta que hizo a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer. Fue una cuestión que, como ella misma admitió, estaba mal formulada pero tenía un contenido semejante a lo que Gonzo planteó en El Intermedio en otra entrevista a Ángel.

Ha sido la propia Griso quien ha recogido la entrevista de su compañero de La Sexta con un comentario en el que lamenta la "hipocresía" de algunos. "No deja de sorprenderme la reacción de algunos 'compañeros'. ¿También en este caso dirán que la pregunta es 'lamentable' e 'inoportuna'?", dice en un tuit la presentadora de Espejo público.

No deja de sorprenderme la reacción de algunos "compañeros". ¿También en este caso dirán que la pregunta es "lamentable" e "inoportuna"? #hipocresía #eutanasia pic.twitter.com/LPUzA8eqrB — Susanna Griso (@susannagriso) 9 de abril de 2019

"¿Qué crees que puede aportar al debate público y político lo que habéis hecho María José y tú?", pregunta Gonzo a Ángel, que explica su intención de luchar para que se apruebe una ley de la eutanasia que no se llegó a votar en el Congreso. "De alguna forma era poner un granito de arena, porque si me oculto esto no sirve para nada y hubiera sido una fallecida más. Es una acción para que esto remueva conciencias". Gonzo también le preguntó por qué eligió la semana pasada. "Yo tenía la confianza de que la eutanasia iba a ser aprobada pero cuando vi que disolvían las cámaras vi que no había nada que hacer".

La pregunta de Susanna Griso que despertó la polémica

En el fondo, Griso quiso preguntar lo mismo, aunque ella misma reconoció que se equivocó en la "manera" de hacerlo. "¿Por qué decidió hacerlo público?, ¿por qué grabó los vídeos?: ¿Para protegerse y dejar claro que era la voluntad de María José o porque quiere incidir en la campaña electoral y el debate político?", dijo el viernes en su entrevista a Ángel, dando lugar a una avalancha de críticas en redes sociales.

La periodista volvió a disculparse el lunes en su programa, pero recordó lo siguiente: "Pude formular mal la pregunta, como ustedes han escuchado, pero sigo pensando que era pertinente y les pido que antes de juzgarme vean la entrevista entera". Asimismo, Susanna Griso explicó que "Ángel se lamentaba, ya lo han visto, de que la Ley de la Eutanasia, varada en el Congreso, no hubiese llegado a tiempo para no darle una muerte digna a su mujer María José. Entendí que tal vez divulgando el vídeo del suicidio asistido esperaba que esta cuestión entrase en la agenda política. Ni más, ni menos".