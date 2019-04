Brutal bronca entre Chelo García Cortés y Mila Ximénez: "¡A mí no me levantes la mano!" Ecoteuve.es 9/04/2019 - 17:34 0 Comentarios

Belén Esteban y Paz Padilla tienen que mediar en 'Sálvame' entre las colaboradoras

Chelo García Cortés y Mila Ximénez han protagonizado una de las broncas más sonadas que se recuerdan en Sálvame. Todo por culpa de las acusaciones de la primera de que su mujer, Marta Roca, acudiera al Deluxe hablando de su ruina económica, pero con un vestuario y unos complementos de lujo.

"Estoy muy tranquila, pero yo quiero aclarar algo a mis compañeros", ha empezado diciendo la más que posible concursante de Supervivientes 2019. "El reloj que llevaba Marta es de acero inoxidable, uno de los relojes más normales de precio comprados hace nueve años; la chaqueta no llegó a los 100 euros y los zapatos son comprados hace ocho años".

"Con mi dinero, cuando me da la gana compro lo que me da la gana", ha aseverado contundente Chelo a lo que Mila negaba levantándose de la silla y dirigiéndose al público del plató: "No, no, no. Tu puedes comprar lo que te da la gana. Lo que no puedes hacer es pedir dinero a gente y tener un Rolex de 20.000 euros en tu casa".

Después, Ximénez le ha dicho que si se equivocó con lo del reloj, Marta podría habérselo dicho en el momento. "Es que es muy educada", ha contestado Chelo. "Pues no dijo ni pío", ha espetado Mila.

Chelo García Cortes a Mila Ximénez: "¡No te tengo miedo!"

Por momentos, la conversación se volvía mucho más tensa cuando García Cortes se ha dirigido a su compañera con el dedo levantado advirtiéndole: "¿Tu te puedes poner chula conmigo y yo no te puedo contestar? ¡De qué vas hombre!" "¡A mí no me levantes la mano!", ha estallado Mila.

"¡Yo no te he levantado la mano, te he levantado el dedo!", se defendía Chelo a lo que Ximénez rebatía: "A mí no me levantes ni el dedo ni la mano! ¡Y conmigo chulerías ni esta!" "¡Ni a mi amenazas tampoco, guapa! ¿De qué vas?", gritaba ya fuera de sí García Cortés teniendo que mediar Belén Esteban y Paz Padilla para evitar malos mayores. "¡No te tengo miedo!", sentenciaba.