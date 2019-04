Ferreras y Pablo Iglesias se enzarzan en La Sexta: "Uno de los mayores protectores de Eduardo Inda eres tú" Ecoteuve.es 9/04/2019 - 16:05 0 Comentarios

El periodista y el político protagonizan una fuerte bronca por las cloacas mediáticas

Antonio García Ferreras y Pablo Iglesias han protagonizado este martes una fuerte bronca durante la entrevista que el presentador le estaba haciendo al líder de Podemos en Al Rojo Vivo tras conocerse los datos del CIS. El Caso Villarejo y las cloacas del Estado fue puesto sobre la mesa y el político lanzó una dura acusación contra el periodista: "¡Uno de los mayores protectores de Eduardo Inda eres tú!".

Todo comenzó cuando Ferreras recuperó unas declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo en la que defendía la actuación del PSOE contra las cloacas del Estado. "Ella debería entender que su enemigo no somos nosotros, son las cloacas. El Gobierno tiene la obligación de proteger a todas las formaciones, incluso a Vox, a los que han puesto escoltas a los pocos meses de existir", empezó respondiendo Iglesias.

"Se ha estado sabiendo que hay una trama criminal con varias patas. Una política, con el gobierno del PP utilizando a policías corruptos para destruir pruebas que afectaban al Partido Popular y para fabricar pruebas contra adversarios políticos como nosotros. Una policial, de policías corruptos cobrando millonadas y cuya existencia humilla a millares de policías y guardias civiles que trabajan en condiciones de precariedad. Y una mediática criminal, la más importante, donde destacan Inda y OKDiario que obtenían esas pruebas falsas, las fabricaban y esos documentos falsificados abrían telediarios y ocupaban portadas de periódicos en España", siguió diciendo.

"Es gravísimo lo que está pasando en España, no porque nos afecte a nosotros, sino porque afecta a la democracia española. Hay mucha gente Antonio, y a mí me gusta decir las cosas a la cara, que se pregunta quién defiende a Eduardo Inda. ¿Quién le abre los espacios mediáticos que tiene a alguien que parece que forma parte de una trama criminal?", planteaba el líder de Unidas Podemos, que enseguida encontraba la respuesta de Ferreras.

Iglesias acusa a Ferreras de proteger a Eduardo Inda

"¿Quién le protege, según usted?", le replicó el presentador. "Te lo voy a decir a la cara Antonio, tú eres uno de los mayores protectores de Eduardo Inda y te lo digo con mucho dolor. Me parece terrible que se la haya dado ese espacio, del que carecen gran parte de los periodistas (de izquierda o derecha) honrados de este país, a este personaje que parece que forma parte de una estructura de cloacas destinada a publicar informaciones falsas aun sabiendo que son falsas. Que se le proteja así creo que hace muchísimo daño a nuestra democracia, porque el periodismo está para controlar al poder, no para servirlo", aseguró contundente Iglesias.

Ferreras tomó entonces la palabra para rebatirle: "¿Sabe quién protege a Inda en esta casa? Dos factores: por un lado, que es un periodista que ha desvelado importantes casos de corrupción como el Caso Bárcenas, el Caso Urdangarín, las cuentas en el extranjero de Granados, el ático de González... Y por otro, la presunción de inocencia. Usted hace afirmaciones y todavía no estan contrastadas. Dice que Inda publicaba cosas a sabiendas de que eran falsas. ¿Eso quién lo demuestra?", defendió el periodista.

"Tengo grandes discrepancias con Inda y cuando ha ofrecido informaciones que yo consideraba que no eran importantes, o que no era nuestro criterio, no lo hemos dado. Los políticos no pueden decirle a los medios de comunicación quién tiene que estar y quién no tiene que estar", dijo Ferreras mientras el tono de la conversación se iba encrudeciendo.

"Antonio, tú sabías que el documento Pablo Iglesias S.A. era un documento falso y fabricado, y no porque te lo dijera yo, sino porque así lo determinó una comisión de investigación parlamentaria que hablaba de las cloacas. Tú sabías que el documento de la cuenta en Granadinas era falso, y no solo porque lo dijera yo, sino porque era evidente que era un photoshop cutre. Y si tú das cancha a alguien que a sabiendas de que son documentos falsos, los publica, colaboras con algo que hace mucho daño al periodismo", continuó criticando el político.

"Por supuesto que no lo sabía. Señor Iglesias, este es uno de los medios de comunicación que ha sido dique de contención de muchas de esas operaciones contra ustedes. Aquí no se abrió con el Informe PISA, no se abrieron los informativos con las Granadinas, lo calificamos de fake", se defendió el presentador. "Entonces me das la razón. Si sabes que son fakes news, ¿tiene sentido abrir ventanas mediáticas a quien las lanza?", replicó el líder de Podemos.

Ferreras preguntó entonces a Iglesias si la Operación Kitchen (la investigación judicial sobre todo este asunto) fue un fake. "Eso es un procedimiento secreto, lo decidirán los jueces y veremos quién acaba en la cárcel. Hay cosas demasiado graves que se han hecho en este país y lo que pedimos es algo sencillo: que aquellos que han dado cancha a informaciones no solo falsas, sino fabricadas, pidan perdón", afirmó el político.

*Puede ver el momento a partir del minuto 10:00 del siguiente vídeo.