Un señor confiesa en 'First Dates' su truco para mantener el vigor sexual: "Me doy una crema en el pito" Ecoteuve.es 15:31 - 9/04/2019 0 Comentarios

Los comensales del programa de Cuatro mantuvieron una charla subida de tono

Impactante confesión de un comensal de First dates que hizo desternillarse de risa a su compañera. Paco y Pilar se encontraban teniendo una agradable velada en el programa de Cuatro cuando el concursante contó su secreto para tener una vida sexual plena.

"Los hombres no sois capaces de aguantar doce años sin una mujer. Yo llevo doce años virgen prácticamente", confesó Pilar, a lo que Paco contestó: "Llega cierto momento en el que los años no amparan y yo, que no puedo tomar pastillas, encontré una crema que me doy en el pito", aseguró.

Pilar comenzó a reírse antes de que su compañero terminara la frase, aunque no cortó su interesante explicación: "Espero media hora y... se te pone 'eso' muy bien", afirmó entre risas.

Ya fuera del restaurante, la concursante del programa de Carlos Sobera se preguntaba "qué le importaba a ella lo que se pone en el pito" su cita.

"Has puesto a las mellizas nerviosas"

Mientras una de las camareras de First Dates servía el vino, Paco le comentaba cómo iba la cita: "¿Te digo una cosa? Quiere casarse conmigo ya". Pilar le restaba importancia: "No le eches más vino, que va 'embalado'". Cuando la camarera se fue, la concursante reprimía a su cita: "¿Ves? ¡Has puesto nerviosa a las mellizas!".

Finalmente, la 'decisión final' no fue favorable para un un segundo encuentro lejos del programa de Cuatro: Paco desveló que sí tendría una segunda cita con su compañera, mientras que Pilar decidió que "sólo se tomaría un café con él, pero nada más".