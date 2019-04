El corte de María Pedraza y Jaime Lorente a Pablo Motos tras preguntarle por su noviazgo: "Lo hemos dejado" Ecoteuve.es 9/04/2019 - 11:03 0 Comentarios

Los actores 'trolean' al presentador tras interesarse por su relación sentimental

Pablo Motos recibió este lunes la visita de María Pedraza y Jaime Lorente, que acudieron a El Hormiguero para promocionar la película de Netflix ¿A quién te llevarías a una isla desierta? y el libro de poemas del actor titulado A propósito de tu boca. El presentador le preguntó por estos nuevos proyectos y repasó con ellos el meteórico comienzo de su carrera profesional.

María Pedraza y Jaime Lorente hablaron de cómo La casa de papel les dio el salto a la fama en un éxito mundial que han encadenado con el lanzamiento de Élite. Pablo Motos recordó que en esta última ambos son pareja, una situación que traspasó las fronteras de la ficción. "Al final, os enrrollasteis de verdad", les soltó a pocos minutos de comenzar la entrevista.

"¿Quién de los dos tomó la iniciativa?", les preguntó antes de llevarse un tremendo corte. "Hablar de esto ahora que lo hemos dejado está feo", respondió serio Lorente dejando pálido a Motos durante unos segundo hasta que ambos le hicieron ver que se trataba de una broma. "La sangre se me ha ido de los ojos. Voy a tomarme un poco de agua", afirmó el valenciano.

María Pedraza y Jaime Lorente: "Estamos muy felices"

"Vuestra intención es trolearme. Yo aquí sacando tu libro y venís a trolearme", le dijo entre risas a los actores. "No quiero preguntarles por vuestra relación, porque no parece que no queráis hablar de ella", les dijo más tarde al tiempo que Pedraza seguía vacilándole. "No te atreves a preguntar", afirmó entre risas. "Lo hemos dejado", insistió la joven.

"Me dicen que no, pero bajan la mirada", comentó Motos aun con la duda de si su afirmación era cierta o no. Finalmente, los actores dejaron claro que sí siguen juntos y que todo se trataba de un 'troleo' orquestado por ambos antes de la entrevista. "Estamos muy felices", afirmaron.