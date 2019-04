Nuevo susto en 'Got Talent': Edurne y Paz Padilla lloran ante un agónico número de apnea Ecoteuve.es 9/04/2019 - 10:23 0 Comentarios

Un concursante aguantó más de 8 minutos sin respirar debajo del agua

Telecinco emitió este lunes la segunda semifinal de la cuarta edición de Got Talent en una competida noche en la que jueces y público lo tuvieron realmente complicado para elegir a los concursantes merecedores de pasar a la siguiente fase. Finalmente, Mariela, Juan San Juan y Duo Flame fueron los aspirantes seleccionados para continuar en la lucha por la victoria.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados de la semifinal llegó con la actuación de Christian, un joven que ya asombró a todos en las audiciones con una performance en la que aguantó más de seis minutos sin respirar debajo del agua. Esta vez, el concursante superó su récord en un angustioso espectáculo que pudo acabar en un gran susto.

Antes de sumergirse, Santi Millán advirtió que, como medida de seguridad, el programa le había dado una maza para romper la urna de cristal en caso de que la dirección se lo ordenara. Y estuvo a punto de utilizarla, ya que Christian se movió demasiado lento debajo del agua llegando a superar los 8 minutos sin respiración.

Paz Padilla: "Lo valoro pero no me gusta"

El presentador se dispuso a sacar al concursante (ante las presiones de su ayudante para que no lo hiciera y los gritos del jurado para que actuara), cuando finalmente el joven logró soltarse. Tras el angustioso momento, algunos de los miembros del jurado, como Paz Padilla o Edurne, no pudieron contener las lágrimas.

"Sufro mucho viendo a gente hacer estas cosas. No me gusta que la gente se autolesione o que lleve su cuerpo y su mente al límite. Lo valoro pero no me gusta", afirmó la presentadora de Sálvame. "Lo pasé mal en las audiciones y hoy no he podido ver los últimos minutos. Aunque valoro tu esfuerzo", le dijo la cantante.