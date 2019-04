Ángel Hernández llamó a 'El Intermedio' para grabar lo que sucedía después de ayudar a morir a su mujer Ecoteuve.es 9/04/2019 - 9:05 0 Comentarios

Las cámaras del programa registraron la llegada de emergencias y la Policía

Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco, el pasado 3 de abril avisó a las cámaras de El Intermedio para que le acompañaran en los instantes posteriores al fallecimiento.

El programa de La Sexta grabó la llamada que Ángel hizo al 061 para comunicar lo ocurrido, así como la llegada de los servicios médicos y de la Policía Nacional, que acabó procediendo a su detención. "La Justicia tiene un problema cuando en vez de acabar el día velando a su mujer lo termina en comisaría", apuntó Wyoming.

"Instantes después de la muerte, Ángel se puso en contacto con nosotros para permitir que fuéramos los primeros en ir a su casa", explicó este lunes Sandra Sabatés en El Intermedio.

"Tanto él como María José habían decidió que fuese El Intermedio el que documentase lo que después iba a suceder", siguió la presentadora. Hasta la casa de Ángel se desplazó una redactora y un cámara del programa. "Ningún profesional está preparado para recibir esa llamada".

El Intermedio mostró este lunes los impactantes momentos que se vivieron en casa de Ángel cuando llamó a emergencias. "Ya estaba muy harta de su situación porque estaba sufriendo mucho y ha decidido suicidarse", explicó Ángel a la operadora. "La he ayudado yo a suicidarse, porque ella no podía con las manos y yo le he prestado mis manos".





Ángel habló para las cámaras de El Intermedio en el tiempo que transcurrió desde que hizo la llamada hasta que llegaron los servicios médicos, a quienes explicó lo que había ocurrido. Minutos después, se ve cómo llegan dos agentes de la Policía Nacional a quien también les detalla lo sucedido.

Después le tomaron declaración y le leyeron sus derechos. "Por fin, María José", se ve decir Ángel a su esposa, cuyo cuerpo permanecía sin vida en una de las habitaciones.

¿Por qué Ángel Hernández llamó a 'El Intermedio' para que lo grabasen?

Días después, el domingo, las cámaras de El Intermedio volvieron a casa de Ángel con Gonzo al frente para hablar con él (fue puesto en libertad al día siguiente de la detención). En esta conversación cuenta cómo decidieron hacerlo y cómo vivió María José su última noche.

Además, Ángel explica por qué llamó a El Intermedio para que registrase todo lo que ocurría tras el fallecimiento. "Tenía mucha confianza, os había conocido en octubre y en esa conversación que tuvimos ella y yo hablamos de eso. Había que distribuirlo a los medios". "Hay que divulgarlo porque hay cientos de personas en la situación de María José", contó. "Si yo me oculto y lo hago y no se sabe nada, ella hubiese sido una fallecida más".