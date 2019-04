David Broncano reaparece en 'La Resistencia': "Si el monólogo de hoy sale mal, la culpa es de Iggy Rubín" Ecoteuve.es 9/04/2019 - 1:00 0 Comentarios

David Broncano reapareció este lunes en el plató de La Resistencia tras el fin de semana más convulso que ha vivido el programa desde su nacimiento en #0. El pasado viernes, Movistar+ decidió eliminar un monólogo realizado por Iggy Rubín en el que hacía varios chistes con algunas víctimas de ETA. Enseguida, el debate sobre los límites del humor fue puesto de nuevo sobre la mesa.

El presentador del programa dio la cara durante el sábado en una sucesión de tuits en los que explicaba que Movistar no había actuado bajo presiones, pero sus explicaciones no convencieron a casi nadie. Mientras que a sus detractores sus argumentos le seguían pareciendo insuficientes, algunos de sus fans le tildaron de "vendido" y le acusaron de "achantarse" tras el revuelo generado. Entre tanto, otros recuperaron viejos tuits de La Resistencia con chistes de humor negro para echar en cara a la compañía que no actuara igual en ocasiones anteriores.

En definitiva, un auténtico guirigay que ha afectado a los contenidos del programa de este lunes. El late night de #0 regresó tras el fin de semana y Broncano optó por hacer lo que mejor sabe: seguir haciendo humor con todo lo ocurrido. "He estado un poco desconectado de la actualidad. He pasado un fin de semana en la montaña... ¿Qué ha pasado este fin de semana Ricardo?", ha empezado diciendo nada más subirse al escenario del Teatro Arlequín en el que se graba el espacio.

"Yo también he desconectado. Me he pegado desde el sábado leyendo un tuit tuyo y voy por la mitad. Entiendo que es una trilogía, que acabas con ganas de más", respondió irónico Castella en alusión a las extensas explicaciones del presentador en Twitter. "Ya, ya he aprendido a que si lo que quieres decir no cabe en un tuit, es mejor que no pongas ninguno", aseguró el cómico antes de intentar comenzar a hacer su monólogo.

"Voy a empezar con el monólogo, pero es que este fin de semana madre mía...", insistía entre las risas del público mientras se secaba el sudor de la frente. Acto seguido, hizo su particular resumen de lo ocurrido: "Ha habido gente que se ha enfadado por los chistes que hicimos, gente que se ha enfadado porque no nos habíamos leído la Constitución, gente que se ha enfadado porque no hemos defendido esos chistes, gente que se ha enfadado porque no hemos dado explicaciones, gente que se ha enfadado porque no las hemos dado bien...", empezó enumerando.

"Ha habido gente que se ha enfadado por tuits que hemos puesto que ya no tenían nada que ver. Gente que ha dicho: 'Si quitáis esto, quitad esto también. ¡Quitadlo todo! Ha sido la hostia", declaró mientras Ricardo Castella también se sumaba. "Ha habido gente que se ha enfadado porque yo no decía nada y es que estaba inmerso en una lectura... No podía", bromeó.

"Si el monólogo sale mal, es culpa de Iggy Rubín"

"Una vez que se ha enfadado todo el mundo, me da pena que alguien se vaya hoy de aquí contento. Si el programa acaba y os vais riendo, igual bajo y os meo en la cara para que os enfadéis también vosotros, cabrones", afirmó Broncano, que soltó un último chascarrillo antes de comenzar por fin con su monólogo.

"Vamos a seguir haciendo chistes, que es lo que se nos da bien de verdad. Y vamos ya con el monólogo, pero os doy una nota previa: Si el monólogo de hoy sale guay es cosa nuestra y si sale mal, es culpa de Iggy Rubín", afirmó entre risas antes de comentar las noticias más destacadas del día.