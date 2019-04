Juan Carlos Monedero y Cristina Seguí se enzarzan en Cuatro por ETA: "Eso es muy miserable" Ecoteuve.es 8/04/2019 - 18:54 0 Comentarios

Bronca entre el cofundador de Podemos y la periodista en el programa de Carme Chaparro

Cristina Seguí y Juan Carlos Monedero han protagonizado un encontronazo en la tertulia política del programa de Carme Chaparro en Cuatro a raíz de las polémicas declaraciones de Pablo Casado en las que acusaba a Pedro Sánchez de querer pactar con "manos manchadas de sangre" al buscar una alianza con independentistas catalanes y vascos para mantenerse en la Presidencia.

"En cualquier lugar donde hay violencia, lo que se le pide a los grupos armados es dejad la lucha armada e intentar reivindicar vuestras peticiones a través de las Elecciones", ha empezado diciendo el cofundador de Podemos a lo que la periodista no estaba nada de acuerdo: "No, con los grupos armados se actúa con el imperio de la Ley: con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, el CNI...".

"Si tu puedes votar es porque hubo gente que desobedeció la ley, se enfrentó a la legislación existente y, por eso, las castigaron", espetó de nuevo Monedero a lo que Seguí volvió a responder: "Mira, es lógico que tú tengas este argumento con un senador de un comando etarra como Josetxo Arrieta".

"¡Cristina, que tú eres más lista que Casado! Cuando saca en 2019 a ETA es porque no tiene otro tipo de recurso", dijo Monedero. "¿Qué dices?", rechazó Seguí: "¿ETA no ha existido? ¿Tú quieres decir que es un elemento exótico del PP para seguir prosperando en las urnas? Eso es muy miserable, ¿eh?".

"ETA ya no mata por fortuna y me parece que los únicos que queréis recuperar a ETA sois los que no tenéis un proyecto de país", zanjó él a lo que ella concluyó: "Los que los recuperáis sois los que los metéis en vuestras listas".