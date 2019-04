El sufrimiento de Dakota antes de participar en 'Supervivientes': "No me han dejado pelos" Ecoteuve.es 19:45 - 8/04/2019 0 Comentarios

La joven ultima los últimos detalles antes de aterrizar en Honduras

La conocimos en Hermano mayor, resurgió en Cámbiame y ahora vivirá su mayor aventura en Supervivientes. Tras la confirmación de su fichaje, Dakota ya está 'de preparativos' para su entrada a la isla. Y empieza por la depilación.

"Me he depilado entera para ir a Honduras", explicaba ya la concursante del 'reality' de Telecinco en su canal de Mtmad, mientras enseñaba parte de su 'sufrimiento' en el esteticista: "Igual que no me dejan un pelo, no me corto un pelo".

La ex de Hermano mayor ha aprovechado este vídeo para darse a conocer algo más antes de su llegada a Honduras: "Soy muy buena persona, pero soy impulsiva. Me considero una persona introvertida, y, si no me atacas, pues más fácil".

También contaba que le tiene miedo "a las cucarachas" y "a tirarse del helicóptero". Sobre lo primero, el cámara le ha recordado que en la isla habrá "bastantes bichos", pero Dakota lo tiene claro: "No, eso en la selva. En la isla habrá de todo menos cucarachas". Además, también ha enseñado la ropa y los bañadores que echará en la maleta.

Estos son los concursantes confirmados

Dakota es la última confirmación del 'reality' de Bulldog TV, junto a Colate y a Omar Montes. Tras el descarte de Alejandro Albalá, continúan sonando nombres de concursantes que podrían certificar su fichaje por Supervivientes en los próximos días.

Uno de ellos, y sería uno de los más curiosos, sería el de Isabel Pantoja, alejada desde hace años del foco televisivo. Lo haría por un enorme caché televisivo: 80.000 euros semanales.