Pablo Casado promete recuperar los toros en Televisión Española si es elegido Presidente Ecoteuve.es 8/04/2019 - 17:00

Los eventos taurinos están fuera de la parrilla de la cadena pública desde 2016

Pablo Casado, presidente y candidato del Partido Popular a las Elecciones Generales del 28-A, ha prometido recuperar las corridas de toros en Televisión Española si es elegido Presidente del Gobierno.

"Cuando sea presidente la Fiesta Nacional volverá a la televisión pública", dijo el político en un acto celebrado en Córdoba este domingo en el que el torero Miguel Abellán, número 12 de la lista popular por Madrid, reivindicó que "los toros interesan" aunque haya gente que quiera "vender la película de que no".

"Pero no porque a mi me guste, sino porque hay seis millones de españoles que todos los años les apetece ir a los toros", declaró Casado insistiendo que esas personas "deciden ir a donde les da la gana y no donde un alcalde podemita les prohíba ir".

El candidato popular se compromete con la tauromaquia en su programa electoral. La última corrida de toros emitida en la cadena pública data del sábado 4 de junio de 2016 desde Albacete. Obtuvo un 9,1% de share y 878.000 espectadores. En cambio, sí se mantiene Tendido Cero en La 2.