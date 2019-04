Ana Rosa Quintana recuerda a Iván Espinosa que Vox critica a los medios "como Podemos": "A mí me ofende" Ecoteuve.es 15:49 - 8/04/2019 0 Comentarios

La presentadora y el político mantienen una acalorada discusión en directo

Ana Rosa Quintana e Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Vox, han mantenido este lunes en AR una tensa discusión sobre el supuesto trato los medios han dado al partido de ultraderecha.

"Nosotros no tenemos ninguna guerra contra los medios. Los medios sí que han tenido una guerra con nosotros durante dos años y medio, de absoluta ignorancia", lamentaba el político en conexión con el programa de Telecinco. En ese momento, Ana Rosa Quintana le ha recriminado que "se iba a poner como Podemos, en guerra contra los medios".

Así la cosas, Iván Espinosa añadía: "Ahora lo que tienen es una guerra de manipular, de tergiversar y de mentir sobre cosas que hacemos y decimos, pero, en fin, forma parte de las reglas con las que estamos". Según el dirigente, Vox prefiere llegar "directamente a los españoles a través de las redes sociales".

Ana Rosa Quintana: "¿No le parece peligroso generalizar?"

"¿No le parece un poco peligroso el generalizar de esa manera con los medios?", decía la presentadora de AR, en defensa de su sector. "Los medios tienen nombre y apellidos, y los periodistas también Hay miles de periodistas, de diferentes ideologías, de distintas empresas es como si yo dijera que todos los políticos son ¡pues no! Hay que concretar un poquito", ha dicho visiblemente enfadada.

No obstante, Ivan Espinosa ha seguido en sus trece: "Los medios tienen dueños y tienen partidos a los que apoyan y están absolutamente vinculados. Encargan encuestas a medida, pero es que todo esto es irrelevante. Los resultados los vamos a ver el día después de las elecciones, como en Andalucía, que nos daban 1 o 2 diputados y, al final, fueron 12", ha explicado, convencido, además, de que en la elecciones generales del próximo 28 de abril Vox volverá a dar la sorpresa.

Finalmente, Ana Rosa Quintana ha decidido cerrar el debate con un "no me voy a pelear con usted, pero, de cualquier manera, eso de manipular... yo creo que hay que bajar un poquito el tono, porque a mí me ofende, si no le importa".