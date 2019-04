¿Qué fue de 'Ramón el vanidoso', el hombre de Pitis que se hizo viral en 'Callejeros' hace once años? Ecoteuve.es 8/04/2019 - 15:06 0 Comentarios

Su surrealista entrevista le convirtió en uno de los personajes más icónicos del programa de Cuatro

El hombre estaba de permiso penitenciario y afirmó querer drogarse y tener sexo

La reportera que le entrevistó, Alejandra Andrade, se ha reunido con él 11 años después

'Ramón de Pitis' o 'Ramón, el vanidoso' se convirtió en uno de los primeros virales en la historia de España gracias a la surrealista entrevista que ofreció a Alejandra Andrade en los comienzos de Callejeros en Cuatro. El vídeo, a la entrada del metro de Pitis, es de 2008.

El hombre relató que estaba de permiso después de cumplir condena por atracar un banco, robar un coche y pegarse con su cuñado: "Le metí cinco puñetazos". Pasó a la historia por frases como "Yo visto de Emidio Tucci, porque soy un vanidoso".

"¿Qué hace cuando está de permiso?", le preguntó la reportera a lo que él respondió: "Drogarme todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo porque llevo cinco años sin meterla". Y prosiguió: "La droga está conceptuada socialmente muy mal, pero es, qué te voy a decir yo, la auténtica salud".

"Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre: uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y los otros dos se me han olvidado", siguió diciendo ante Andrade, que aguantó muy bien la compostura.

Ramón de Pitis se reencuentra con Alejandra Andrade

De aquella entrevista han pasado once años y, Alejandra Andrade ha recuperado a Ramón de Pitis, con quien aparece tomándose una caña en la terraza de un bar. "Me he hecho buenos amig@s grabando reportajes pero ninguno como RAMÓN de PITIS. Nos conocimos en un poblado de mala muerte cuando Ramón salía de pillar heroína. 12 años después aquí estamos tomando cañas", ha escrito la periodista.