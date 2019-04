Griso y Santiago Abascal se enganchan por el aborto: "Susanna, tu cuerpo es tuyo pero el que llevas dentro no" Ecoteuve.es 8/04/2019 - 13:32 0 Comentarios

El líder de Vox concede a 'Espejo público' una de sus escasas entrevistas en televisión

Santiago Abascal, líder de Vox, ha concedido a Susanna Griso una de sus pocas entrevistas en televisión que está dando en precampaña. De hecho, el candidato solo ha aparecido, hasta ahora, en el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya.

Con Susanna Griso ha repasado todas las cuestiones de actualidad, como la eutanasia o la violencia de género, pero quizá el momento más tenso ha correspondido a la asunto del aborto.



Santiago Abascal ha explicado que si gobierna derogará la actual ley del aborto. "En cuanto a los embarazos no deseados, hay que apostar por la natalidad y las ayudas a esas mujeres que se han quedado embarazadas en circunstancias que igual no les venía bien".



Susanna Griso se ha mostrado crítica con el tema y ha respondido a Abascal con uno de sus argumentos más repetidos. "Si dice no tiene que haber injerencia del Estado en la vida personal, ¿por qué quiere prohibir el aborto o la eutanasia?"

"Porque entendemos que ninguna persona puede hacer injerencia en la vida de otra persona, ni siquiera una madre en la vida que lleva dentro, que no le pertenece. Susanna, tu cuerpo es tuyo pero el que llevas dentro, no".



La presentadora, no obstante, ha continuado rebatiendo a Abascal sobre este delicado asunto. "Pero si por abortar me vas a llevar a la cárcel, la injerencia sigue estando ahí..."