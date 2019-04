Lara Álvarez pone rumbo a Honduras: "Supervivientes' no tiene sentido sin Jorge Javier Vázquez" Marco Almodóvar 13:25 - 8/04/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora antes de viajar a Honduras por quinto año

Dice que la Pantoja puede ser "una bomba" y que Chelo "podría dar mucho juego y sorprender"

"Mediaset me está abriendo las puertas de una vida profesional que no puedo poner una pega", valora

Telecinco ya calienta motores para Supervivientes. La cadena ya ha comenzado el goteo de concursantes con el nombre de Isabel Pantoja sobrevolando la Palapa, aunque la gran incógnita de esta nueva edición es si Jorge Javier Vázquez podrá estar finalmente al frente del reality estrella de Mediaset.

"Ojalá", responde Lara Álvarez, que atiende a los medios antes de poner rumbo a Honduras el próximo miércoles 17. "Supervivientes sin él no tiene sentido porque le da un toque especial. Disfruta y hace disfrutar", responde a ECOTEUVE.ES. "No sabemos nada, depende los médicos. Él está con muchas ganas", añade sobre el presentador, que se encuentra en reposo tras sufrir un ictus.

Entrando en materia, la periodista dice que esta edición será "de sorpresas" y no solo por el casting, sino también "por cómo se encauzarán las tramas". Por ahora, solo están confirmados Colate, Omar Montes y Dakota pero.. ¿y si Pantoja firma? "Podría ser un bomba. Seria un puntazo". En cuanto a la participación de Chelo García Cortés, Lara cree que "puede dar mucho juego y sorprender".

Es su quinto año presentando Supervivientes desde la Palapa. ¿Qué sensaciones tiene?

Fíjate que yo pensé que con los años se me iban a ir quitando las ganas, y me está pasando al revés, cada año que pasa tengo más ganas de volver. Después de cinco años es la edición que menos información tengo de todo, me han dicho que va a ser la edición de las sorpresas para los presentadores y los espectadores, ya no solo por el casting, sino por cómo se va a ir encauzando la trama.

¿Un culebrón?

Puede ser. Ya desde la división de los equipos, surgen los primeros enfrentamientos. Lo mágico que tiene Supervivientes es que desde el helicóptero y la preconvivencia ya surgen esas afinidades. Allí no hace falta que me lleve libros o series para pasar el tiempo libre porque estoy enganchada a la tira diaria.

Jorge Javier será duda hasta última hora. ¿Cree que podrá presentar SV?

Ojalá, hablé con él hace dos días. Está en reposo y deseando venir. Siempre dice que es de sus programas favoritos y Supervivientes no tiene sentido sin él porque le da un toque especial. Disfruta, hace disfrutar, tiene una psicología muy buena con los concursantes y estamos todos deseando que esté con nosotros. No sabemos nada, depende los médicos.

¿Cómo le ve usted?

Con muchísimas ganas y fuerza. Está en un reposo que no quiere, sino que le toca, pero esta deseando empezar. Tenemos que esperar.

Háblenos de Colate, Omar Montes y Dakote, los concursantes confirmados por Telecinco hasta ahora.

Me parece que son muy dispares y potentes. Tenemos al gran desconocido para todos que es Colate, que no le hemos visto en estos formatos y puede dar mucho juego; Omar, que no tiene nada que ver una isla con una casa, las circunstancias son diferentes. Y por otro lado, Dakota, que todos vuestros compañeros me dicen si me da miedo y la verdad que no, porque Supervivientes es un reto que lleva a la gente a conocerse a si misma de otra forma.

Isabel Pantoja tirándose desde el helicóptero puede ser el momentazo televisivo de 2019. De confirmarse, ¿qué puede ofrecer a la audiencia?

Nos podría dar una bomba. Seria un puntazo tener a Isabel Pantoja. Siempre hablamos de un casting potente, pero no por los personajes, sino por la mezcla que se genera de caracteres, esfuerzo, situaciones y la recibiríamos con los brazos abiertos.

Chelo García Cortés tiene muchas papeletas de participar por fin.

Aun no está confirmada, pero estoy deseando que lo hagan, y si no es así, seguiremos peleando para que venga. Como lleva tres años queriendo venir y sea este el definitivo, espero que lo dé todo. Con Chelo tengo conversaciones cuando coincido en maquillaje y me dice '¡ay me encantaría!, ¡sería el reto de mi vida!, ¡ay, es que soy tan fuerte y luchadora!' Y yo de verdad que lo creo, que puede dar mucho juego y sorprender.

Siempre se espera mucho de la gente joven, pero al final quienes más nos sorprenden son los de mediana edad, y la que viene con ganas, que ya está pasada de vueltas de la vida, pero que viene a la isla a disfrutar.

¿Quién cree que puede ganar GH DÚO? ¿Tiene algún favorito?

No lo sé ni tampoco te voy a decir mi favorito (risas). Fíjate que cuando salió el GH DÚO pensé 'es imposible que puedan mejorar el cásting' tras GH VIP. No es ni mejor ni peor que el VIP, es diferente. Meten otra serie de tramas y de historias que hace que te enganchen y yo digo: ¿qué nos queda para Supervivientes?

Pero, prepárate. Aparte de lo que nos queda, lo bueno que tiene es que descubre muchas caras nuevas y si te fijas, los ganadores suele ser gente que es la más desconocida de los famosos. Es genial porque ves a la personas más conocida, pero de repente, se descubren otro tipo de perfiles.

¿Y por qué cree que ocurre eso?

Me gusta creer que porque en el fondo se premia la supervivencia. Al final, si te fijas, los ganadores no son los más conocidos pero sí los que más pescan, los que más piña intentan hacer en la convivencia, los que más pelean en las pruebas, los que más inmunidades han ganado...

Nos gusta ver chicha, discusiones, el morbo, quién acaba con quien, pero también nos gusta ver la supervivencia. Y esto no lo tiene otro reality: la gente adelgaza, lo pasa mal, que no hay nada guionizado ni pactado...

Se ha convertido en uno de los rostros más valiosos de Mediaset. ¿Qué balance hace?

Estoy encantada. Llevo cinco años y cada paso que doy más contenta. Esta casa me está abriendo las puertas de una vida profesional que no puedo poner una pega y cada decisión que tomo es bien recibida porque ha sido un acierto.

¿Cómo ha cambiado Lara Alvárez en estos años?

Mucho. Supervivientes ha sido un máster en todo, también en lo personal, porque no trabajas, sino que convives con un equipo de 180 personas. Hay gente que lleva yendo a Supervivientes doce años y como viene de la edición italiana juntan seis meses ahí. Te levantas y los ves, te acuestas y los ves, comes y estas con ellos.

Aprendes de lo profesional y de lo personal, de cómo afrontan cada uno las situaciones en circunstancias extremas. He cambiado porque voy con la mente abierta, los ojos abiertos?. Todo lo que pueda aprender, suma.

Gran Hermano y Supervivientes son formatos que generan muchas críticas. ¿Cómo las encaja?

Bien, pero porque al final es un formato que lo ve tanta gente que no puedes gustar a todo el mundo. Y aun así, la gente que lo critica, lo ve. Siempre es guay la crítica constructiva pero no siempre la encuentras. Algo bien estamos haciendo porque aunque genere algo de crítica en ti, lo estas viendo y te estas enganchando. Oye, adelante, la opinión es libre.

Volvamos a SV. ¿Cómo se cuida en Honduras?

Se nota un montón en la piel, en el pelo y que estamos trabajando desde las nueve de la mañana a las seis de la tarde para conectar con vosotros a las diez de la noche, que allí son a las 14.00 y estamos cuarenta grados. Antes de ir siempre preparo la piel con exfoliaciones para que el filtro solar te haga efecto.

Lo que aprendí es que el factor 50 o 60 no es el grado de protección, sino el tiempo que te protege, 50 minutos o 60 minutos y hay que estar renovándolo constantemente, yo lo he notado, me han salido manchas en la cara. Hay que cuidarse.

Allí se adelgaza mucho. ¿Cómo es su alimentación?

Cada año suelo adelgazar tres, cuatro kilos aunque me cuide. Es por el ritmo del trabajo, el calor y la humedad. Tenemos un cocinero que viene desde España que nos hace una dieta variada, con cosas a la plancha, ensaladas... Para comer, intentamos tomar hidratos como arroz y pasta, que me da fuerza y tampoco te llena mucho. El desayuno es lo que mejor hago: mis zumos, mis tostada con aguacate con huevo, tomate...

Además, tiene que hace frente a diferencia horaria. ¿Cómo lo sobrelleva?

Bueno, los primeros días de jet lag son complicados, pero luego nos adaptamos rápido. Honduras tiene un ritmo de vida parecido al nuestro, por no decirte igual, pero sí que amanece muy temprano y anochece muy temprano también. A las seis y media ya es de noche. Las conexiones con el sol maravilloso y el mar de color azul turquesa son las dos de la tarde, por eso trabajamos al sol duro.

¿Cuántos bikinis se lleva en la maleta? ¿Son de su firma?

De mi firma no porque aún no he hecho bikinis, pero sí que me llevo otras cosas de mi firma. De bikinis son 180 o 200 bikinis. Estamos 95 días y trabajamos con tira diaria, jueves, domingo y llevamos de repuesto.

¿Se ha preparado físicamente?

Habitualmente sí, pero más que para lucir bikini, yo tengo la tensión muy baja y allí con el calor y la humedad me baja muchísimo y al moverme con el calor, es una sensación térmica de 42 grados. Hay que estar fuerte o te puede dar un mareo o no tirar como te gustaría.

Desde que empecé en Supervivientes comencé a entrenar todo el año: gimnasio, una vida saludable, comer bien. Bailo, boxeo, voy a clases de mantenimiento. Me gusta mucho el deporte y moverme, es lo único que hace que desconectes la cabeza.