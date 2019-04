David Broncano: "Está feo juzgar sin tener ni puta idea de qué ha pasado, pero yo lo hago todo el rato" Ecoteuve.es 8/04/2019 - 11:54 0 Comentarios

El humorista habla tras la polémica del monólogo de Iggy Rubín en 'La Resistencia'

La Resistencia ha vivido uno de los fines de semanas más complicados desde su nacimiento en Movistar+. El programa de #0 ha vuelto a reabrir el debate sobre los límites del humor después de que la plataforma de pago decidiese el pasado viernes retirar un monólogo de Iggy Rubin en el que se hicieron varios chistes sobre las víctimas de ETA.

La compañía logró el efecto contrario y un vídeo que había pasado desapercibido empezó a correr como la pólvora a través de las redes sociales tras la censura. Fue entonces cuando muchos criticaron a Movistar+ de ceder a las presiones de sus detractores y David Broncano tuvo que salir a aclarar la situación: "Presiones ha habido con otros mil chistes que hemos hecho y nunca nos han dicho nada. Creo que llevamos dos años haciendo una comedia fuerte y libre y estoy contento y agradecido por ello", empezó diciendo.

"Es una empresa enorme, con interacción directa con la gente y necesidad de atender muchas sensibilidades. Su posición en un debate sobre una presunta humillación a víctimas de terrorismo, aún sin entrar en más detalles, es cuestión de sus valores corporativos y ahí no me meto", explicó antes de defender la libertad de expresión y cerrar filas en torno a Iggy Rubin. "Es un gran cómico y no se puede ser mejor persona", afirmó el cómico, que enseguida empezó a recibir también críticas por parte de muchos que le tildaron de "vendido" y le acusaron de "achantarse" ante la empresa para la que trabaja.

Así las cosas, ante todo el ruido generado, Broncano volvió a lanzar un tuit a última hora del domingo reflexionando sobre los comentarios que se han hecho en uno y otro sentido: "Iba a poner que está feo juzgar sin tener ni puta idea de qué ha pasado, pero la verdad es que yo lo hago todo el rato, o sea que olrait", escribió en su cuenta personal de Twitter.

Críticas a Movistar por su "doble moral" con los ofendidos

"El monólogo de Iggy Rubín, invitado en el programa La Resistencia, no se ajusta a los principios de Movistar+. En consecuencia se ha retirado de forma inmediata de todos los soportes de la plataforma. Lamentamos profundamente el daño que ha causado y pedimos disculpas por ello".

Estas fueron las palabras con las que Movistar+ justificó el pasado viernes la retirada del monólogo de Iggy Rubín de Youtube y del programa completo en el que se realizó de su plataforma de vídeo bajo demanda. Enseguida, fueron muchos los seguidores de La Resistencia los que criticaron el supuesto doble rasero de la compañía a la hora de gestionar las ofensas ocasionadas por los chistes que se han vertido en el espacio de #0.

Así, muchos recordaron a Movistar la polémica surgida con el colectivo LGTBI por los chistes sobre Lorca, al que el programa creó una cuenta ficticia en Grindr o un controvertido meme difundido en redes sociales que aseguraba que los muñecos que colocó Broncano en el suelo para un juego con Ana Peleteiro parecían de "la playa de Lesbos". En ninguno de estos casos, hubo una respuesta por parte de la compañía similar a la que ha tenido con el monólogo de Iggy Rubín.

