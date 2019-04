La charla de sexo entre Emma García y Mónica Naranjo: "¿No te estarás poniendo cachonda?" Ecoteuve.es 8/04/2019 - 9:00 0 Comentarios

"Tengo una caja entera llena de vibradores", contó la cantante en Viva la vida

Mónica Naranjo protagonizó la entrevista de mayor contenido sexual que se ha visto en Viva la vida, el programa que presenta Emma García en Telecinco.

Lea también: El incómodo momento entre Shaila Durcal y Emma García en 'Viva la vida'

"¿Tú usas vibradores?", espetó la cantante a la presentadora del magacín vespertino. "Yo tengo una caja entera llena de vibradores, pero no los he usado", explicó Naranjo, que está a punto de estrenar el programa Mónica y el sexo en Telecinco. Además, también se hará cargo de La isla de las tentaciones, el nuevo reality de la cadena.



Naranjo explicó que para el programa probó la viagra femenina y Emma García confesó que no le importaría hacer lo mismo. "Vas a dejar a tu marido seco", comentó Naranjo. "Me lo estoy imaginando...", siguió la artista. "¿No te estarás poniendo cachonda?", contestó Emma García. "¿Más con mi marido o conmigo?", añadió la comunicadora vasca. "Contigo", se sinceró Naranjo.



Lea también: Mónica Naranjo desvela a Pablo Motos su mayor desastre sexual

Mónica Naranjo y sus relaciones sexuales con mujeres



Mónica Naranjo también habló de sus relaciones sexuales con mujeres. "Es algo vital. Hay que buscarse y experimentar para saber lo que te equilibra energéticamente y lo que no", contó.

Lea también: Belén Esteban invitará a su boda a Toñi Moreno, pero deja fuera a Emma García