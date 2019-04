Pablo López actúa por sorpresa en el Metro de Madrid con un concursante finalista de 'La Voz'

El coach de La Voz, Pablo López, ha actuado por sorpresa en el metro de Madrid con el finalista de su equipo, Andrés Martín. Con motivo de la final del talent show, Pablo López ha querido improvisar en plena línea 1 del Metro una pequeña actuación musical.

El coach de La Voz ha unido su voz a la de la del finalista Andrés Martín para entretener a todos los pasajeros con una improvisada actuación. Andrés Martín, antes de participar en el programa, se subía todos los días a la línea 10 del Metro de Madrid para ganarse la vida haciendo lo que más le gusta: cantar.

Nadie hubiese imaginado que tiempo después iba a poder cantar con Pablo López en el metro antes de disputar la final del talent show. López ha homenajeado así tanto a su finalista como a los cantantes que se ganan la vida cantando y tocando en el metro por todas partes del mundo.

Por su parte, tanto los pasajeros que se encontraban allí como los fans, minutos más tarde, se sorprendieron por la improvisada actuación.

