La reacción de Boticaria García a los comentarios de los colaboradores de 'Zapeando' sobre su intervención en 'Está pasando' Ecoteuve.es 16:42 - 6/04/2019 1 Comentario

Los colaboradores de 'Zapeando' se hicieron eco de la recomendación de la divulgadora científica

Zapeando rescató la recomendación de Boticaria García en el programa de Telemadrid sobre cómo solucionar el problema de la gastroenteritis intestinal. Los colaboradores hicieron varios comentarios al respecto que a García no le gustaron nada.

Marián García, la farmacéutica más conocida como Boticaria García, colaboró con el programa Está pasando de Telemadrid. En su intervención habló sobre los medicamentos encargados de solucionar los síntomas de la gastroenteritis que pueden ser perjudiciales para la salud.

Explicó que es "ideal no cortar esa diarrea" para "dejar que fluya, como lo de Frozen: let it go, let it go". Boticaria aludió a la famosa canción de la película de Disney para realizar una representación más gráfica acercando la información a los telespectadores. Los colaboradores de Zapeando se hicieron eco de su curiosa recomendación, en concreto, Anna Simon, que dijo que "ya no podré escuchar Frozen sin pensar en que va de alguien que se va 'por la pata abajo'". Y añadió que: "Me han roto la canción".

La reacción de la divulgadora científica no se hizo de esperar y en su perfil de Instagram publicó el vídeo junto con un texto: " ¿Quién iba a decirme que después de salir en Vogue, aparecer en zapeando era el próximo hit en mi vida? Así se construye (o destruye) una carrera. Mientras tanto, espero que les haya quedado claro que si desconocen el origen de su diarrea... ¡Suéltalo, Suéltalo!.