La curiosa reacción de Albert Rivera a la pregunta de Bertín Osborne sobre Malú: "¿Te ha enseñado ya a cantar?"

El presentador entrevistó al líder de Ciudadanos, además de Pablo Casado y Abascal

Bertín Osborne recibió en su casa a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal en una edición especial de Mi casa es la tuya a la que no quisieron ir ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias.

El presentador repasó con los tres su trayectoria personal y política y no dudó en preguntar a Albert Rivera por su supuesta relación con Malú. "¿Cómo es esto de Malú, que es mi amiga?"

"Primera noticia que tengo", bromeó Rivera. "No sé nada, no he visto nada... No se habla de eso en esta tele...", dijo irónico. "En este país hay muchas ganas de preguntar esto".

"¿Te ha enseñado ya a cantar?", siguió Bertín. "Yo estoy muy orgulloso de vivir en un país donde cada uno hace lo que quiere y vive con quien quiere y se acuesta con quien quiere... Y como estoy orgulloso de ese país, también lo quiero para mí", zanjó Albert Rivera.

Con Pablo Casado, Bertín recordó la historia de su familia. "Mi abuelo fue represaliado del régimen de Franco. "Era un médico afiliado a UGT y le cayeron 30 años de cárcel que luego fueron 6".

Con Casado habló del hijo prematuro que tuvo a las 25 semanas y de la amistad que ha forjado con Pablo Iglesias, que también ha pasado por lo mismo con sus gemelos.

"Compartimos médicos con Pablo iglesias e Irene Montero. Son unos padrazos y los van a sacar adelante", comentó el líder del PP.

Santiago Abascal, líder de Vox, dio una de sus pocas entrevistas en televisión. "Estoy más tranquilo que los demás porque estoy desaparecido", reconoció. El político explicó por qué no se prodigaba en las televisiones.

"Nos hemos dado cuenta que los medios que nos habían ninguneado no los necesitamos. Somos capaces de llegar a la gente desde las redes", aseguró.

"Lo que más me ha molestado es que justificamos el maltrato a las mujeres. Pensar que hay gente que se lo crea...", lamentó Santiago Abascal.

A esa misma pregunta respondió Albert Rivera: "Monedero insinuó que yo consumía droga. Y puse una querella. Me parece increíble".