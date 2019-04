Susanna Griso pide "perdón" por la "manera de preguntar" a Ángel Hernández sobre el suicidio asistido de su mujer Ecoteuve.es 5/04/2019 - 21:11 0 Comentarios

Explica que "en campaña electoral se pueden arrancar compromisos de los políticos"

Susanna Griso se ha disculpado por la "manera" en la que planteó a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su mujer, una pregunta sobre el momento elegido para llevar a cabo el suicidio asistido de María José Carrasco.

Susanna Griso ha recibido multitud de críticas en redes sociales por la cuestión planteada. En Twitter se ha difundido rápidamente el fragmento de esa pregunta que podría parecer fuera de lugar. La periodista, sin embargo, ha explicado por qué se la ha hecho a Ángel Hernández.

Lea también: Susanna Griso y la oferta para irse al Barça como jefa de Prensa

"En campaña electoral se pueden arrancar compromisos de los políticos. Este, y no otro, es el motivo por el cual he preguntado a Ángel por el momento escogido para realizar el suicidio asistido. Si veis la entrevista entera se entiende mucho mejor el contexto", ha explicado Susanna Griso en Twitter.

"Ángel se lamentaba de que el debate sobre una futura ley de eutanasia llevase tanto tiempo varado en el Congreso", ha proseguido. En cualquier caso, Susanna Griso ha reconocido que "está claro que me equivoqué en la manera de formular la pregunta. Pido disculpas por ello".

Ángel se lamentaba de que el debate sobre una futura ley de eutanasia llevase tanto tiempo varado en el Congreso.



Dicho esto, está claro que me equivoqué en la manera de formular la pregunta. Pido disculpas por ello. — Susanna Griso (@susannagriso) 5 de abril de 2019

La polémica pregunta de Susanna Griso a Ángel sobre el suicidio asistido de su mujer

"¿Por qué decidió hacerlo público?, ¿por qué grabó los vídeos?: ¿Para protegerse y dejar claro que era la voluntad de María José o porque quiere incidir en la campaña electoral y el debate político?", preguntó Susanna Griso.

"No, no, no. La campaña electoral me la trae al pairo. Ha sucedido como suceden muchas cosas. No era por lo de la campaña", respondió él. "Quien se suicida solo tiene su palabra y a veces la gente no se lo cree y yo dije que esta vez se lo iban a creer", comentó Ángel Hernández, que grabó varios vídeos "no solo del último día, sino del previo". "Ahí viene todo el sufrimiento durante tres meses para que la gente viera la necesidad que hay de la eutanasia".