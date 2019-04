Agreden a Aída Nízar en Chile: un compañero de reality le propina un cabezazo en la boca Ecoteuve.es 5/04/2019 - 19:58 0 Comentarios

El reality habría expulsado disciplinariamente al presunto agresor de la española

Aída Nízar ha sido agredida por un compañero en Resistiré, reality chileno en el que participa. El paso de la vallisoletana por el programa está siendo de lo más accidentado, ya que hace unos días fue hospitalizada de urgencia por una hipotermia que sufrió tras la realización de una prueba.

Ahora, Aída ha vuelto a ser noticia en Chile por una dura bronca que ha tenido en el reality. Su propia madre, Mari Ángeles Delgado, ha sido la encargada de confirmar los rumores que han surgido durante las últimas horas.

Lea también: Aída Nízar, ingresada en Chile: aseguran que sufrió un infarto y su madre lo desmiente

"Me ha dejado un poco preocupada, porque me ha dicho que no me asuste de unas imágenes que van a salir de una agresión que sufre por parte de un compañero. No sé si le han dado un cabezazo o una patada, pero claro, me he quedado intranquila", explica a El Confidencial.

Mari Ángeles, más tranquila tras poder hablar con Aída, le ha insistido en que "no hay reality que valga más que su vida y que, si está mal, vuelva a España". La llamada habría dado un chute de energía a la concursante, que le confesó que está siguiendo un tratamiento médico para reponerse tras el incidente que vivió durante una dura prueba de apnea.

Por su parte, el supuesto agresor de Aída Nízar ha sido expulsado del reality de forma disciplinaria tras lo ocurrido. Según el medio chileno Intrusos en la red, un compañero de Aída llamado Rodrigo Dino le habría propinado un "cabezazo en la boca" tras el cual habría sido eliminado de forma fulminante del programa. El reality se podrá seguir en España desde el próximo lunes 8 de abril en MTV.