Bertín Osborne elige su político favorito entre Pablo Casado, Albert Rivera o Santiago Abascal

El cantante pidió a Albert Rivera que fuese acompañado con Malú a 'Mi casa es la tuya'

Dice que Casado es "brillante", Abascal es "más serio" y que con Rivera se lo pasa "fenomenal"

Bertín Osborne recibe este viernes a Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal en un especial de Mi casa es la tuya, que emite Telecinco (22.00). El cantante entrevistará a los líderes de los principales partidos políticos de la derecha tras la negativa de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Unas horas antes, Bertín ha entrado en directo en Cuatro al día para dar un pequeño aperitivo a los espectadores. "Me han dicho que el programa es buenísimo. Estoy deseando verlo. No te has dejado nada, incluso has conseguido que Rivera te hable de Malú...", decía Carme Chaparro. "Por lo menos se lo he preguntado. 'Oye tío, haberla tráido'. Que al fin y al cabo, es amiga de aquí", ha resuelto entre risas el cantante de rancheras.

A continuación, la presentadora ha querido saber cómo es Santiago Abascal "en las distancias cortas". "Es un tío que tiene las ideas muy claras y que no tiene doble cara. Santi es lo que ves. De los tres es el menos político", ha dicho Bertín. Por su parte, Casado contará cómo vivió el nacimiento de su hijo prematuro de tan solo 25 semanas: "Nosotros tuvimos relación con él en la fundación".

Bertín Osborne se decide entre Casado, Rivera o Abascal

Antes de terminar la conexión, Santi Burgoa, copresentador del programa, le ha preguntado a Osborne que a quién de los tres ve "más preparado para ser Presidente del Gobierno". "Hombre, obviamente por el tiempo que lleva y la experiencia que tiene, Albert", ha resuelto.

"Pablo Casado es un tipo brillante, Albert tiene experiencia y es un tío de peso, y Santi es un tío clarísimo, con las ideas muy claras y que va a morir con ellas", ha matizado. Por último, ha confesado que Casado es "empático", Abascal "más serio" y que con Rivera se lo pasa "fenomenal".

