Critican a Susanna Griso por la pregunta que hizo al hombre que ayudó a morir a su mujer Ecoteuve.es 5/04/2019 - 16:18 0 Comentarios

Ángel Hernández, que ayudó a morir a María José Carrasco, ha hablado en 'Espejo público'

Ángel Hernández ayudó a morir a su mujer María José Carrasco y, como consecuencia, ha abierto un debate nacional sobre la eutanasia. El hombre, que fue puesto en libertad este jueves, ha hablado con diversos medios de comunicación, entre ellos Espejo público.

Susanna Griso ha hablado con Ángel Hernández en una entrevista en la que ha repasado la situación de su mujer en los últimos meses. Sin embargo, los espectadores han criticado una de las preguntas que le ha hecho la periodista. Twitter se ha llenado de comentarios contra la presentadora, que se ha convertido en Trending Topic.

"¿Por qué decidió hacerlo público?, ¿por qué grabó los vídeos?: ¿Para protegerse y dejar claro que era la voluntad de María José o porque quiere incidir en la campaña electoral y el debate político?", ha preguntado Griso.

"No, no, no. La campaña electoral me la trae al pairo. Ha sucedido como suceden muchas cosas. No era por lo de la campaña", ha respondido él. "Quien se suicida solo tiene su palabra y a veces la gente no se lo cree y yo dije que esta vez se lo iban a creer", ha comentado Ángel Hernández, que grabó varios vídeos "no solo del último día, sino del previo". "Ahí viene todo el sufrimiento durante tres meses para que la gente viera la necesidad que hay de la eutanasia".

Susana Griso me parece toda una profesional pero hoy no ha estado nada acertada con su entrevista a Ángel. Ha sido, incluso, repugnante.



Espero que el lunes pida perdón públicamente en #EspejoPúblico. pic.twitter.com/klIEd8a4vd — M (@casasola89) 5 de abril de 2019

Ángel Hernández: "Mi mujer llevaba días pidiéndomelo, estaba agotada"

Susanna Griso también ha preguntado cómo eligieron el día y de qué forma se tomó la decisión. "Algún día tenía que ser. Llevaba días pidiéndomelo, estaba agotada, y decidimos hacerlo. Podía haber sido antes o después. Yo también... estaba dolorido porque era una situación peliaguda el hecho de ser yo el que la ayudase al suicidio".

En este sentido, Ángel ha explicado que fue una decisión que se tomó reposadamente. "No fue de un día para otro. Si quiera que lo hiciese yo, le dije que me lo tenía que pedir, para que quedara constancia. Quería morir desde hace mucho tiempo, pero ella sabía lo que me podía ocurrir y tenía pánico".

Respecto a su situación legal y las palabras de Pedro Sánchez posicionándose a favor de su indulto en caso de ser condenado, Ángel ha explicado que "está bien, pero yo lo que quiero es que trabajen para la eutanasia porque hay mucha gente que está en la situación de mi mujer". Asimismo se ha quejado de que este asunto "haya estado obstruido en el parlamento" y de que el "PP y Ciudadanos no lo hayan permitido".