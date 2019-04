Frank Cuesta se moja con la caza en DMAX: "Sigue siendo necesaria, aunque no me guste" Merce Moreno 15:00 - 5/04/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES, en la presentación de la nueva entrega de 'Wild Frank'

La nueva temporada de Wild Frank llega a DMAX este domingo 7 de abril (21.30), con tres entregas dedicadas a desentrañar el mundo de la caza y una serie de programas especiales que profundizarán en otras realidades polémicas en nuestro país en las que se ven involucrados animales: galgos, lobos y perros peligrosos.

Esta nueva aventura del herpetólogo parte de una cuestión: ¿es realmente necesaria la caza hoy en día? En un momento en el que la ley que regula la actividad cinegética en España, el acceso a las armas y la protección de determinadas especies animales está en tela de juicio, Frank Cuesta hablará con defensores y detractores de esta práctica tan arraigada en nuestro país para conocer todos los argumentos.

A la rueda de prensa, a la que ha asistido ECOTEUVE.ES, Frank Cuesta ha dejado clara su postura y en el programa de DMAX la desarrollará: "La caza sigue siendo necesaria en 2019, aunque no me guste. Se están formando dos bandos: el defensor urbano de los animales y los que los entienden, la gente de campo. Si llegasen a un acuerdo todo sería mejor. Desde la ciudad no se puede gestionar el campo".

Frank Cuesta: "La caza es muerte, pero la muerte es parte de la vida"

El presentador, férreo defensor de los animales, tiene claro que "el mundo está hecho como está hecho", es decir, "que el pez grande se come al pez pequeño": "La caza es muerte, pero la muerte es parte de la vida".

Además, ha sido muy contundente en lo que a "derechos de los animales se refiere": "Los animales no tienen los mismos que los humanos, pero sí somos responsables de protegerlos".

Carolina Cubillo, de Molinos de Papel: "No hemos obviado nada"

Carolina Cubillo, directora de la productora Molinos de papel, ha dado detalles sobre la grabación del formato: "Ya habíamos hecho programas de caza en África, de una jirafa. Es algo emotivo y desagradable a la vez", ha explicado la directiva.

"No hemos obviado nada en los montajes. Es cierto que no nos regodeamos en planos largos de cadáveres de animales, pero lo sacamos todo", ha alertado Carolina Cubillo, avisando de que habrá imágenes que pueden herir la sensibilidad el espectador.

'Wild Frank: Toros' abrió la veda

Wild Frank: Toros, emitido en DMAX el pasado mes de octubre, fue la emisión más vista de la cadena temática en 2018. Antonio Ruiz, director de Marketing y Comunicación de DMAX, ha explicado que la nueva entrega del formato está hecho "con el mismo espíritu que la anterior", el de "no juzgar ninguna realidad, simplemente, mostrarla".

Para Frank Cuesta, Wild Frank: Caza es uno de esos programas que "nadie ha tenido cojones a hacer" en nuestro país: "Es importante que la gente entienda que estos programas no están hechos para la audiencia. Si nos ponen a parir, da igual. La audiencia nos importa una mierda, nos ven en todas partes del mundo".