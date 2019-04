Abascal inicia la reconquista de 'Polònia' a caballo "con el fin de expulsar a golpistas, mujeres y trilirís" Ecoteuve.es 5/04/2019 - 12:15 0 Comentarios

El programa satírico de TV3 hizo debutar este jueves al clon del líder de Vox

Desde que VOX irrumpiera en la Junta de Andalucía, el partido que lidera Santiago Abascal no ha dejado de generar interés en los medios. El político 'debutó' este jueves en Polònia, el programa satírico de TV3. Su clon, encarnado por el actor Noè Blancafort entró en los estudios a caballo y con pistola.

Su clon está encarnado por el actor Noè Blancafort, después de que Toni Albà, que es quien iba a dar vida al líder de la formación de extrema derecha, decidiera dejar el programa. Abascal entra en los pasillos a caballo y con pistola.

Tras un toque de corneta, así se avisó su entrada por los pasillos: "Con el fin de expulsar de este programa a golpistas, mujeres y trilirís, don Santiago Abascal, maese supremo de Vox, se presenta ante el distinguido público e inicia así del Pòlonia".

Lea también: Jorge Javier sale del hospital con un mensaje para Vox: "Voy a comprar dos escopetas para defender mi casa"

Después de ordenar "cerrar despachos" y mandar a otros a "la hoguera", se presenta así: "Con Dios. Vengo para aparecer en un gag humorístico, pero no hace falta que me maquillen, no soy maricón. Solo díganme dónde está el camerino de Babieca".

Luego se mete con Joan Tardà o, para él "Juanito Tardón": "Cuando haya metido a Torra en la cárcel iré a por ti. No en el sentido 'mariconil'. Se entiende, ¿no?". El diputado paródico de ERC le hace frente a lo que 'Abascal' decide amenazarle con una pistola. Finalmente, Tardà le deja pasar.