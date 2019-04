Màxim Huerta, sobre su dimisión: "Fue una hostia gigantesca; me quedé solo en el despacho y lloré" Ecoteuve.es 10:51 - 5/04/2019 0 Comentarios

El exministro de Cultura rompe su silencio sobre su breve mandato en el Gobierno de Sánchez

"Me quedé solo en despacho, y sí que lloré. Estaba roto", recuerda el presentador

"Se satanizaba de dónde venía, que para casi todo el mundo no era otro sitio que el sofá de Ana Rosa", dice

Màxim Huerta ha roto su silencio sobre su sonada dimisión. El que fuera ministro de Cultura y Deporte de Pedro Sánchez ha hablado sobre cómo recibió la llamada directa del presidente del Gobierno y de cómo su "ilusión" se vino abajo al tener que dimitir tras destaparse su condena por defraudar a Hacienda.

"No hemos hablado mucho del tema del Ministerio en casa, no sé si por salud o por miedo a verbalizar. Porque, para mí, igual que fue una gran ilusión, que puse todo mi respeto y ganas en esa cartera, me ha dado el mismo volumen de dolor", declara en una entrevista concedida a El País.

Màxim cuenta que recibió la llamada de Sánchez, al que conocía de un par de ocasiones, mientras desayunaba con una amiga. "Era difícil negarse", dice. De la misma forma, que afirma que hoy también aceptaría de recibir de nuevo esa propuesta: "Mi nivel de compromiso con algo que me gusta tanto como la cultura, y decidir, apoyar y fomentar las cosas que más me gustan en esta vida".

"Las ganas y la ilusión me pudieron", vuelve a insistir el escritor, que reconoce que el líder del PSOE no le dio ni tiempo para que se lo pensara: "No cuelgo. Tienes que decirme si aceptas".

Màxim denuncia "prejuicios": Se satanizaba de dónde venía"

Las cosas cambiaron el mismo día de su nombramiento, ya que Màxim denuncia "prejuicios": "Desde las televisiones que van de progresistas y maestras del periodismo trataron mi nombramiento con un fondo de burla. Me di cuenta de que para algunos era un intruso (...) Les parecí tan exótico... Llegué a sentir que preferían a Wert".

"Se satanizaba de dónde venía, que para casi todo el mundo no era otro sitio que el sofá de Ana Rosa, del que me siento muy orgulloso. Pero nadie destacaba os años de informativos en Canal 9, cuando salté a presentar las ediciones nocturna y matinal de Telecinco o la cobertura del 11-S".

La "hostia" de Máxim Huerta con su dimisión

Seis días después de ser nombrado ministro, salió la noticia. "Sanción administrativa, no fraude", dice. Màxim cuenta que le costó tomar la decisión de dimitir: "Al principio me rebelé, no quería irme. Reconozco que con un poco de apoyo por parte del Gobierno me habría quedado, pero unos años atrás Pedro Sánchez ya dijo que no tendría a nadie con sociedades en su Gobierno".

En torno a al mediodía de ese día se lo comunicó al Presidente: "No tengo ningún problema en irme, yo no soy político". El periodista explica que debía tener "coherencia y sentido común" para no ser preso de sus palabras: "Yo siempre había sido de los que pedían celeridad en las dimisiones".

Fue entonces cuando Huerta se derrumbó: "Me quedé solo en despacho, y sí que lloré. Estaba roto. El momento de soledad, ahí, a puerta cerrada, fue fuerte". Desde entonces, tomó la decisión de guardar silencio pese a que algunos programas le ofrecieron "colaboraciones fijas" si concedía una entrevista.

