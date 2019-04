Una joven rechaza a su cita en 'First Dates' por ser el amigo de su ex: "No voy a perder el tiempo" Ecoteuve.es 10:58 - 5/04/2019 0 Comentarios

Judith no quiso seguir conociendo a un "dolido" Luis en la cita más corta de la historia

Judith, una comensal de First Dates, vivió la cita más corta que se recuerda en el dating show de Carlos Sobera. La comensal rechazó tener una velada romántica con Luis nada más, y nada menos, que por ser amigo de su expareja.

Y pese a que la joven española de origen guineano llegó al local con unas altas expectativas de conocer a la persona con la que iba a compartir la velada, sus ganas se derrumbaron al reconocer a Luis a primera vista.

"Quiero un chico responsable, guapo, negro y con aspiraciones", comentó ilusionada al principio. Sin embargo, Luis hizo acto de presencia en el restaurante dejando a Judith boquiabierta. "¡Se conocen!", afirmó sorprendido Matías, el camarero del dating show, cuando el chico se acercó a la barra donde estaba sentada la joven.

Fue entonces cuando Lidia, la otra camarera del programa preguntó: "¿Es amigo de tu ex?". Después de saludarles, explicaron a los presentes por qué se conocían: Luis es amigo de la expareja de Judith. Por su parte, el chico afirmó que no tenía ningún problema en seguir conociendo a la exnovia de su amigo,.

No pensó lo mismo ella, que abandonó el lugar de forma abrupta: "No he aceptado cenar con Luis porque me parece perder el tiempo, no me gusta el chico. ¿Para qué me voy a sentar?", dijo poco después a las cámaras del programa. Luis se fue "un poco dolido" porque a él le hubiese gustado "charlar y pasar una buena noche".