Del "don para la polémica" de Dani Mateo al 'tropezón' de Sandra Sabatés: así fue la fiesta de 'El intermedio'

El programa de Wyoming en La Sexta celebró con una gala en directo sus 2.000 emisiones

"No me han dejado hacer el sketch con Antonio Banderas por si me volvía loco", bromeó Mateo

La presentadora perdió el zapato al subir al escenario y Wyoming bromeó: "Cenicienta"

El intermedio celebró este jueves una gran gala en directo en el Florida Park por sus 2.000 programas a la que acudieron José Luis Rodríguez Zapatero, Manuela Carmena, Antonio Banderas como invitados, entre otros. Tanto Wyoming como el resto de sus colaboradores reivindicaron el éxito del programa de La Sexta con sus discursos y también mostraron gran parte de sus momentos históricos. Incluso, los espectadores también pudieron ver su faceta como cantante junto a Miguel Ríos.

El presentador empezó la fiesta dando las gracias a los grandes "artífices" de El intermedio en su habitual tono sarcástico: "los corruptos". Nos hubiera encantando que hubieran estado todos esta noche, pero lo hemos descartado (...) No los hemos podido invitar a todos porque esto parecería la boda de la hija de Aznar".

El tropezón de Sandra Sabatés en 'El intermedio' que le hizo perder el zapato

Minutos más tarde, entró Sandra Sabatés. La copresentadora del espacio tuvo un pequeño tropezón al subir por los tres peldaños que le llevaban al escenario. Incluso, perdió el zapato. "Ha venido a hacer de Cenicienta. Sé que soy tu príncipe azul, pero estoy comprometido. Lo siento", bromeó Wyoming a lo que ella recogió el guante con humor que calificó el 'accidente' como "entrada triunfal".

Tras esto, Sabatés recordó en su monólogo que los inicios del programa no fueron fáciles. De hecho, se estrenó un 30 de marzo de 2006 haciendo solo un 0,5% de audiencia. "No lo vi ni yo", dijo. "Más de 1.800 horas de televisión en directo. 1.200 reportajes, 450 entrevistas en plató... Hemos entrevistado a jueces y hemos ido a juicios. De hecho, cuando Dani Mateo pasa delante de un juzgado el wifi se conecta solo", afirmó.

Luego se puso más seria al afirmar que "siempre hemos estado a la altura de las circunstancias": "Hemos apoyado las reivindicaciones sociales en cada momento. Somos gayfriendly, defensores de lo público, abogamos por la diversidad, entendimiento, feministas..."

El 'yo nunca' de Thais Villas y el don a la polémica de Dani Mateo

Thais Villas, la reportera incansable en el patio del Congreso de los Diputados, puso en aprietos a Irene Montero, Andrea Levy, Toni Cantó y María Jesús Montero al jugar 'yo nunca'. Así, todos bebieron con 'yo nunca he criticado a mi jefe' aunque solo Cantó lo hizo con 'yo nunca me he enfadado por algún chiste de Wyoming'.

Además, la periodista agradeció a Wyoming la oportunidad que le dio: "Hace 13 años la televisión solo contrataba a reporteras exuberantes y mis gafas siempre han sido más grandes que mis tetas".

El último en aparecer fue Dani Mateo, protagonista en los últimos meses después de un polémico skecth en el que se sonaba la nariz con la bandera de España. "He pasado unos meses complicados, el médico me ha aconsejado que deje Twitter. Tengo un don para la polémica, yo no quiero, pero ella viene a mí, y me persigue", dijo.

"Hasta el equipo tiene miedo y no me han dejado hacer el sketch con Antonio Banderas por si me volvía loco y me sonaba con él", añadió. "Estoy contento porque me siguen pagando, algo importante para mí porque soy catalán. No sé lo que aporto aún y aquí he resumido lo que hago"