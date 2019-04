El CNI investigó al presentador Pablo Motos Ecoteuve.es 5/04/2019 - 8:50 0 Comentarios

Una foto con un supuesto miembro del ISIS despertó las alarmas de los servicios secretos

El conductor de 'El Hormiguero' explicó la curiosa historia que se escondía tras aquella imagen

Pablo Motos fue "investigado" por el CNI, según el propio presentador confesó este jueves en El Hormiguero durante una entrevista a Xavier Sardá. A la pregunta de Trancas y Barrancas en un juego de preguntas que había que contestar con un "sí" o un "no", Motos lo admitió y lo explicó a continuación.

Pablo Motos contó que hace unos años acudió al CNI para hacer una visita. "Fuimos a que nos lo enseñasen. Nos explicaron algunas cosas y comimos allí. Y cuando nos íbamos a ir, me sacaron una foto y me dijeron: te hemos estado investigando porque te hiciste una foto con un tipo peligroso del ISIS".



Acto seguido, Pablo Motos relató la historia que se escondía detrás de aquella instantánea y que provocó la investigación del los servicios secretos. "Estaba en Denia en la playa con unas motos de agua y se acercó un señor, me pidió una foto y me la hice. Por lo visto era alguien peligroso".

Xavier Sardá, invitado 'suplente' de Alejandro Sanz

Xavier Sardá acudió a El Hormiguero después de que Alejandro Sanz tuviera que cancelar su entrevista por enfermedad. "Hemos tenido que llamar a un amigo", explicó Pablo Motos, que organizó una entrevista con Sará, Jorge Salvador y Carlos Latre, todos del equipo de Crónicas Marcianas.