El 'golpe de estado' de una comensal de 'First Dates' para arreglar España: "Montaría una dictadura"

Intensa charla política durante una de las cenas del programa de Sobera en Cuatro

Las elecciones del 28-A se acercan y la campaña electoral está a la vuelta de la esquina. Dos de los comensales de First Dates mantuvieron un intenso debate sobre la actualidad política.

"A mí me gusta la política, quería estudiar Ciencias Políticas. Hace falta gente que ponga las riendas a este país, sinceramente", comentaba Marta, mientras Quique, su cita, le pregunta si "creía que alguno de los políticos lo hacía bien".

"No, por eso", respondía ella, muy convencida, que añadía: "Yo montaría una dictadura y diría: 'Venga, idos todos. Haría un golpe de estado'", dijo ante la atónita mirada de Quique, que confesaba en el programa de Carlos Sobera su poco interés por la política: "Desde los 18 no he votado nunca".

"No interesarse por política es inculto"

Este último dato indignó a Marta, que dijo que "no se podía quejar del país si nunca había votado". Su cita se reiteraba: "Ya, pero es que me da igual". No contenta con hacérselo saber a Quique, Marta, ya fuera de la cita, continuó con su enfado: "Que tengas 23 años y que no te interese la política de tu país me parece muy inculto".