Alejandro Albalá no concursará en 'Supervivientes 2019': "Anuló el contrato para entrar en 'GH DÚO"

El ex de Sofía Suescun no encadenará dos realities consecutivos en Telecinco

Jorge Javier Vázquez anunció el pasado 23 de mayo, durante el Tierra de nadie de Supervivientes 2018, que Alejandro Albalá se convertía en el primer concursante confirmado de Supervivientes 2019. El cántabro ponía rumbo a Honduras como 'fantasma del futuro' para darle una ingrata sorpresa a su ex Sofía Suescun antes de que se coronase como ganadora de la edición.

Seis meses después, su participación en el reality de Supervivientes fue puesta en entredicho cuando se anunció que sería concursante de GH DÚO junto a Sofía Suescun. Aunque muchos dieron por hecho que Albalá sería incapaz de encadenar dos aislamientos consecutivos, nadie ha sabido hasta ahora qué ocurriría finalmente con el ex marido de Chabelita.

Según Beatriz Cortázar, Albalá no será concursante: "El otro día me confirmaron que Alejandro no va a ir a Supervivientes. En la edición pasada, le hicieron un contrato para participar en la siguiente edición y cuando le llamaron para ir a GH DÚO, él tenía ya el contrato con Supervivientes y tuvo que rescindir ese contrato para poder concursar", empezó explicando en La mañana de Federico.

Uno de sus compañeros le preguntó entonces si ese contrato no se podría renovar: "¿Cómo se lo van a renovar? No le da tiempo de ir a Honduras, se lo cancelaron. Ese compromiso con Albalá se fue a la porra cuando entró en GH DÚO y así lo firmó. Anuló el contrato anterior [con Bulldog TV] para firmar con la productora de GH DÚO [Zeppelin]. Por lo tanto, Albalá en tierra. Gracias a Dios, porque otro con Albalá y nos podríamos morir", concluyó la periodista.