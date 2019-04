Sánchez Dragó dice que Abascal es "un hombre de bien" y que Casado y Rivera "son políticos blandiblús" Ecoteuve.es 4/04/2019 - 14:44 0 Comentarios

El escritor ha reprochado a Susanna Griso la razón por la que dejó de ir a tertulias políticas

Fernando Sánchez Dragó ha sido uno de los invitados de este jueves en Espejo Público. Las declaraciones del polémico escritor, que acudía al matinal de Antena 3 que presenta Susanna Griso para presentar su libro de charlas con Santiago Abascal, no han pasado desapercibidas para la audiencia.

Los colaboradores han querido saber qué "cualidades" tiene el líder de VOX que no tienen sus rivales, Pablo Casado y Albert Rivera: "Santiago Abascal tiene unas convicciones y no retrocede ni un milímetro en la defensa de esas convicciones".

En ese sentido, el escritor ha criticado a los cabezas del Partido Popular y de Ciudadanos: "Esos otros políticos, a los cuales yo también respeto, pastelean, negocian. Son políticos blandiblús".

"El máximo deber de un político que aspira a ser jefe del gobierno es ser capaz de gobernar, y si se equivoca, ya lo echarán los electores en las siguientes elecciones", ha dicho Sánchez Dragó que luego ha definido a Abascal como "un hombre de bien". "Yo aprecio esa firmeza, esa coherencia, esa valentía".

El reproche de Sánchez Dragó a Susanna Griso

Antes de empezar a hablar sobre su libro, Sánchez Dragó le ha tirado una pequeña 'pullita' a Susanna Griso después de que esta le preguntara si seguía teniendo "reparos" con las tertulias. "Sí, claro. Hace muchos años que no voy", ha respondido él. "Me has tenido años en el ostracismo".

La periodista ha aclarado que desde hace mes y medio, sí que acude a la sección de su programa titulada El laberinto. "Vengo a tu tertulia porque no solo se habla de política, también de otras cosas".

"De ellas no solo sales no habiendo dicho lo que querías decir, sino que cuando ya estás en las escaleras, te das cuenta de que has dicho lo que no querías decir porque nos conducís: tu a la derecha, tu a la izquierda... Es sota, caballo y rey", ha terminado.

