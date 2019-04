María Jesús Ruiz pierde el juicio en 'GH DÚO' y el público la culpa de "victimista": "He llorado ríos de sangre" Ecoteuve.es 4/04/2019 - 10:13 0 Comentarios

Un 71,6% de la audiencia piensa que la modelo ha exagerado sus dramas

Gran Hermano DÚO recuperó este miércoles, en el Límite 24 Horas, los juicios a los finalistas que tan buena acogida tuvieron en la tercera edición del reality que coronó a Belén Esteban. En esta ocasión, los cinco finalistas de la versión por parejas del programa se enfrentaron a sus polémicas más sonadas en su paso por la casa de Guadalix de la Sierra.

Cada uno de los concursantes fue acusado de un 'delito' que han cometido en el reality, varios exparticipantes acudieron como testigos a la vista para declarar a favor o en contra de ellos y finalmente la audiencia dictó sentencia con sus votos a través de la app oficial del programa. Así pues, sólo Juan Miguel y María Jesús Ruiz fueron finalmente declarados culpables de sus 'crímenes'.

La modelo fue acusada de haberse hecho la víctima durante todo el reality para salir beneficiada en el concurso. En su contra, testificaron Ylenia y Antonio Tejado, que entraron en la sala del tribunal recreado por el reality asegurando nada convencidos que sólo son "amiguis". "Sacas lo peor de la gente, incluso del padre de tus hijas", dijo la de Benidorm.

"¿Qué culpa tengo de que se hayan metido conmigo, insultado y dicho barbaridades? Soy humana, una persona con sentimientos. Cuando se me critica o me dicen cosas horribles que no me merezco y son mentiras, me afectan. He llorado con ríos de sangre, que me habéis hecho llorar. Lo digo y lo hago", decía la jienense con su particular dramatismo antes de que la jueza pusiera unas imágenes comprometidas de la concursante.

María Jesús Ruiz, en evidencia por sus confesionarios

El reality decidió emitir los confesionarios de María Jesús en los que criticaba a todos sus compañeros. Estos, que vieron las imágenes por primera vez, no dieron crédito criticando la falsedad de la Miss. Fue entonces cuando entraron en acción Raquel y Candela, que acudieron como testigos para defenderla. "María Jesús no necesita hacerse la víctima para llevarse el concurso a su terreno, como lo ha conseguido", afirmó entre los abucheos del público.

"María Jesús es una gran persona. A Antonio Tejado le conozco desde hace mucho tiempo y no se conforma con tener un enemigo. También les tiene que hundir", afirmó la ex del sobrino de María del Monte, a la que se le sumaba desde plató la madre de la andaluza y Mila Ximénez.

"Ha sido una gran concursante, pero ha utilizado un poco la tragedia para ganar puntos en ese concurso. Lo peor ha sido con Tejado, que le ha acusado de cosas que no han sido reales. Pero creo que sus confesionarios y su histrionismo, sus lágrimas incluso, han sido oro puro en televisión", analizó la colaboradora de Sálvame antes del veredicto.

Finalmente, la jueza recogió el sobre con los resultados de la app del reality. La audiencia de GH DÚO declaró a María Jesús Ruiz culpable sembrando la duda sobre si la próxima semana se podrá alzar con maletín que muchos ya le adjudicaban.

Juan Miguel también fue declarado culpable de ser un mueble mientras que Irene Rosales, Kiko Rivera y Albalá fueron declarados inocentes. Al DJ se le acusaba de "haber utilizado su vida personal (y su problema con las drogas) para beneficiarse en el concurso", a su mujer de haber sido "tibia" y al cántabro de "no tener personalidad". Todos fueron eximidos de las cargas que se le atribuían.