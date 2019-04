Los motivos por los que Carmen Borrego se va de 'Sálvame': "No quiero que mis hijos sufran más" Ecoteuve.es 19:48 - 3/04/2019 0 Comentarios

La colaboradora ha asegurado que deja el programa, aunque no la televisión

Carmen Borrego abandona Sálvame en sus entregas diarias, aunque no el Deluxe. La menor de 'Las Campos' ha explicado a Carlota Corredera las razones por las que deja de trabajar en el formato de Telecinco en una semana marcada por la críticas hacia ella.

"No dejo la tele, dejo Sálvame", ha querido aclarar justo cuando ha entrado en plató para sentarse junto a Carlota Corredera. Desde que el sábado pasado mostrara el resultado de su última operación de papada, la hija de María Teresa Campos ha confesado que no se ha sentido arropada por sus compañeros de Sálvame.

"Cuando tú ves que la gente a tu alrededor sufre tienes que plantearte muchas cosas. No quiero que mis hijos sufran más, mi marido ha sufrido mucho y me ha pedido que lo deje porque no era feliz", ha comentado, mientras su compañeros aparecían en pantalla, en una sala anexa al plató que han ocupado durante la entrevista.

Carmen Borrego: "No he hablado de mi vagina, que yo sepa"

Algo que también ha indignado a Carmen Borrego ha sido "el límite que se sobrepasó" cuando un morfopsicólogo analizó en directo sus retoques faciales y cómo estos pueden afectar a otras partes de su cuerpo.

"Puedo ser responsable de dar una exclusiva pero que yo sepa de mi vagina no había hablado y de las relaciones sexuales con mi marido tampoco", ha lamentado la hermana de Terelu Campos.