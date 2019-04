Susanna Griso, tras los disturbios contra un mitin de VOX en Barcelona: "Como catalana, me indigna" Ecoteuve.es 17:51 - 3/04/2019 0 Comentarios

La presentadora ha debatido con Fran Rivera la repercusión mediática que tuvieron los accidentes

Tensión entre Susanna Griso y Fran Rivera este miércoles en Espejo público. El matinal de Antena 3 debatía sobre los disturbios que provocaron un grupo de independentistas formado por los CDR y las juventudes de la CUP después del mitin de VOX en Barcelona y su cobertura en los medios de comunicación.

El colaborador ha lamentado que este incidente no haya tenido tanta difusión mediática como otros de signo contrario mientras aparecía su tuit al respecto en pantalla: "Una pregunta. Yo, orgulloso de ser español, declarado públicamente mi amor por España, torero y anti-independentista y anti-nacionalista. ¿Podría pasear tranquilamente por Barcelona o alguna ciudad de Cataluña sin miedo a que me insulten o me peguen?".

De inmediato, la presentadora ha saltado a contestar al torero: "Los nacionalismos son como los pedos, te molestan siempre los ajenos, no los propios", ha dicho Susanna Griso, citando a Albert Boadella.

Una pregunta .

Yo,orgulloso de ser español,declarado públicamente mi amor por España, torero y anti-independentista y anti-nacionalista . Podría pasear tranquilamente por Barcelona o alguna ciudad de Cataluña sin miedo a que me insulten o me peguen ??? — F.R.Paquirri (@Paquirri74) 1 de abril de 2019

Susanna Griso: "Como catalana, me indigna"

Griso ha seguido defendiendo su opinión: "Los medios no nos hemos hecho el mismo eco de lo que ha pasado este fin de semana en Barcelona. La repercusión hubiese sido distinta en caso contrario y también te doy la razón en eso", añadiendo que "como catalana, le indigna lo que ha pasado en Barcelona".

Sin embargo, Fran Rivera no daba su brazo a torcer: "Si esto lo hace gente con la bandera de España, con el águila en no sé dónde...".