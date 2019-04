Las "diez" veces de Amaia Salamanca en el último mes: así responde a la pregunta de Broncano sobre sexo Ecoteuve.es 3/04/2019 - 13:57 0 Comentarios

La actriz reprochó a 'La resistencia' que cancelaran su entrevista por llevar a Piqué

Amaia Salamanca fue la invitada de este martes de La resistencia de Broncano, aunque, en realidad, la actriz tenía que haber acudido al programa de Movistar+ el jueves pasado, pero la visita sorpresa de Gérard Piqué provocó que su entrevista se moviera de fecha.

Nada más sentarse en el sofá, la intérprete reprochó al humorista haberle dado "una patada" para traer al futbolista del Barça. "No solo eso, es que el jueves era mi cumpleaños. Para mí era muy emocionante venir aquí", protestó a lo que Broncano se excusó: "Es que tú vives en Madrid y Piqué vive muy lejos".

"Pero aquí estoy, para que veas que no tengo ningún tipo de rencor, hijo de puta", dijo en tono de broma Amaia que, segundos más tarde dejaba un 'recadito' después de que el presentador dijera a su equipo que había que "perfeccionar las excusas como que un virus había entrado en el plató". "Entrar ha entrado porque ha entrado alguien del Barça, o sea que...".

La respuesta de Amaia Salamanca a la pregunta de sexo de Broncano

Amaia Salamanca, que había acudido al programa para hacer la 'promoció' de la película Lo dejo cuando quiera, se enfrentó a las preguntas de Broncano que, ahora, presenta al invitado dos opciones: "¿Cuánto dinero tienes en el banco? y ¿cuánto has follado en el último mes?. "Puedes elegir o contestar ambas, si tú quisieras", le dijo.

"Eeeee (risas)", dudó unos segundos la actriz que repreguntó en tono de broma: ¿Con la misma persona, no?". "La pregunta es en valor absoluto, en total", espetó él a lo que ella soltó: "¡Diez!" "¿A qué has contestado de las dos? Es que en este caso me cuadra ambas", añadió Broncano a lo que ella terminó: "Yo ahí lo dejo".

