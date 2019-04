Un joven "cani" confiesa en 'First Dates' que Rafa Mora es su ídolo: "Representa el quererse a uno mismo" Ecoteuve.es 3/04/2019 - 13:06 0 Comentarios

Jaime, embutidor de salchichas, aseguró que lo más importante es "tener autoestima"

Carlos Sobera abrió este miércoles las puertas de su restaurante en First Dates para recibir a nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor. Entre ellos, destacó Jaime, un joven con un gran amor propio, que sorprendió a propios y extraños al confesar quién era su gran referente en la vida: Rafa Mora.

"Me considero un poco cani, qué quieres que te diga. Me gusta ir con mis gafas carrera, que son de 2008 pero son las que me gustan y mi rosario, que también es de 2008 y aun lo llevo", dijo el valenciano antes de desvelar que era "embutidor de salchichas". "Al día hago fácilmente unas 1600 varillas de salchichas y cada varilla lleva unas 125 salchichas... pues imagínate. La salchicha gusta mucho en España", le dijo con sorna a Carlos Sobera.

El presentador le preguntó entonces qué venía buscando en el programa: "No me quejo pero no he tenido una relación larga. Tengo ya ganas de tener una relación duradera. No tengo prototipo: he estado con chicas fitness y también con algunas más gorditas. Y que sean divertidas y se quieran mucho", confesó añadiendo que esto último era lo más importante.

"Me quiero mucho, me considero como Rafa Mora"

"Yo me quiero mucho. Yo me considero como Rafa Mora, para mí es un ídolo. Representa el quererse a uno mismo, el tener autoestima. ¿Sabes lo que te quiero decir?", le decía a un atónito Sobera. "En mi pueblo me llaman el confianzas, el confi", desveló antes de recibir a su cita.