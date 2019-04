'GH DÚO' desvela a los concursantes el romance de Malú y Albert Rivera: "No me lo creo; él tenía su mujer" Ecoteuve.es 3/04/2019 - 12:22 0 Comentarios

El programa desvela algunas cosas que han pasado durante su aislamiento

GH DÚO vivió este martes uno de los momentos más esperados de cualquier reality: ese en el que los concursantes se enteran de lo que ha ocurrido en España durante su aislamiento. Pero esta vez, el programa quiso ponérselo más complicado a los participantes y mezcló noticias reales con dos que eran falsas.

Así pues, la realización de GH fue proyectando en la pantalla del salón varios titulares: "Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 28 de abril"; "Albert Rivera y la cantante Malú buscan casa para irse a vivir juntos"; "Dos concursantes de GH DÚO pillados juntos"; y "Segio Ramos y Muniaín celebran un gol con el 'tiki tiki miau miau", fueron las noticias ciertas que conocieron.

Sin embargo, algunos de los finalistas mostró cierta incredulidad ante una de ellas: la del romance del líder de Ciudadanos con la cantante. "¿Perdona? ¿Qué me estás contando? ¿En serio?", decían. "Pero si él tenía su mujer...", señaló María Jesús Ruiz. "No me lo creo yo esto", añadió Alejandro Albalá.

En la otra cara de la moneda, "GH DÚO se alarga hasta después de Semana Santa" y "Fortu, número 1 en listas con su nuevo tema de electro latino" fueron los titulares falsos que les intentó colar el programa. Sin embargo, varios de los concursantes identificaron enseguida que estas podían ser las noticias que no eran reales. "Eso no será verdad, ¿no? Se me acaba de descomponer el cuerpo", señaló Kiko Rivera ante la posibilidad de que se alargue su estancia en Guadalix.