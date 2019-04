Pablo Casado, dispuesto a cerrar TV3 si sale elegido el 28-A: "¿Por qué no?" Ecoteuve.es 3/04/2019 - 11:39 0 Comentarios

El dirigente popular no descarta hacerlo "si sigue siendo una cadena al servicio del independentismo ilegal"

Pablo Casado, el candidato a la presidencia del Gobierno por el Partido Popular, acudió este martes a El hormiguero después de las visitas de Pablo Iglesias y Albert Rivera. El político sudó la gota gorda, literalmente. Tanto que hasta Pablo Motos le ofreció un paquete de pañuelos para que se limpiara la frente: "Espera, que estoy sufriendo porque te ha caído una gotita de sudor".

Durante la entrevista, el popular afirmó que está dispuesto a cerrar TV3 si finalmente sale elegido en las urnas. "¿La cerrarías si siguen informando de la forma que están haciendo ahora?", preguntó Motos. "Si sigue siendo una cadena al servicio del independentismo ilegal o intervenirla o si se estima que hay programas que directamente la línea editorial no es resoluble, pues sí. ¿Por qué no?", empezó a responder Casado.

"No es una cuestión de cerrar o no cerrar. Es como la educación, que es una competencia estatal. Las autonomías administran esa competencia. Si en Cataluña hay profesores que adoctrinan a los niños, que no les dejan hablar en el idioma que quieren en el recreo o que ridiculizan, como ha pasado a hijos de militantes nuestros o de Guardias Civiles, el Estado tiene que actuar", prosiguió.

En la misma línea, Pablo Casado explicó cómo aplicaría el artículo 155 en Cataluña: "No es sin límite de tiempo, sino el tiempo que haga falta y las competencias que sean necesarias. No hay que verlo como una coacción (...) Es un mecanismo constitucional que es cuando alguien está en rebeldía como Torra".

Casado se defiende de la expresión "derechita cobarde"

Además de hablar de la ley del aborto, Casado quiso salir al paso de la expresión "derechita cobarde" de Abascal. "Yo presido a un partido que tiene 20 victimas de terrorismo. Te mataban por ser del PP y a Aznar le volaron el coche y le intentaron volar el avión dos veces (...). El PP es un partido valiente". Así, se refirió sobre VOX como "hacer política de barra de bar".

