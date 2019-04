David Jiménez: "Un periodista importante de la radio aceptó 30 millones de pesetas para hablar bien del PP" Ecoteuve.es 2/04/2019 - 19:26 0 Comentarios

El exdirector de 'El Mundo' confiesa a Risto Mejide lo que ocurrió en 1996

David Jiménez, exdirector de El Mundo, ha visitado este martes el programa de Risto Mejide en Cuatro para promocionar su libro El director, en el que relata las presiones y los chantajes a los que son sometidos los periodistas, además de los sobresueldos que aun reciben.

Así, ha contado al publicista que "Bárcenas me confesó que uno de los periodistas más importantes de la radio del país aceptó un maletín de 30 millones de pesetas para hablar bien del Partido Popular durante el período electoral de las elecciones de 1996".

Lea también: Máxima tensión entre Ana Pastor y Pablo Iglesias: "Los políticos de Podemos también presionan"

Al escuchar tal afirmación, Risto ha querido que Jiménez diera el nombre del citado comunicador, pero este se ha negado porque "no sería profesional decir cuál es el periodista porque Bárcenas no me dio pruebas. Nunca se ha escrito un libro dando más nombres".

Por otra parte, Jiménez ha puesto sobre la mesa los acuerdos que firman las empresas del IBEX con los medios por los que "reciben mucha más publicidad pero a cambio de ciertos favores". También ha denunciado que "hay varios digitales que se dedican a llamar a empresas y amenazarles diciendo que si no invierten en publicidad, publicarán informaciones negativas de la empresa".

Lea también: La ministra María Jesús Montero, Toni Cantó y Gabriel Rufián participarán en el debate de Risto Mejide en Cuatro