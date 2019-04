Aída Nízar, ingresada en Chile: aseguran que sufrió un infarto y su madre lo desmiente Ecoteuve.es 2/04/2019 - 15:13 0 Comentarios

La vallisoletana fue hospitalizada tras sufrir un incidente en la prueba

Aída Nízar se ha lanzado de lleno a la conquista de Chile siendo una de las protagonistas de Resistiré, nuevo reality de la cadena Mega junto a MTV Latinoamérica, en sus primeras semanas de concurso. Sin embargo, el paso de la vallisoletana por el programa ha peligrado en las últimas horas debido a una indisposición médica.

La concursante habría sufrido las consecuencias de un gran sobreesfuerzo que realizó durante una de las pruebas del reality. En ella, los participantes debían aguantar el máximo tiempo posible sin respirar bajo el agua. Aída se habría excedido en sus capacidades sufriendo un problema médico tras la ejecución del reto.

Lea también: Aída Nízar, expulsada del cumpleaños de Chabelita tras "pegarse" con la amiga de Miriam Saavedra

Un medio chileno ha informado que Nízar ha sido hospitalizada dejando en el aire que podría haber sufrido un infarto. "Aída Nízar se encuentra hospitalizada estable con diagnóstico reservado en cuidados intermedios. Las primeras informaciones hablan de un infarto que pudo ser controlado", explican en Intrusos en la red.

No obstante, María Ángeles Delgado, madre de Aída, ha desmentido las informaciones publicadas desde Chile: "Fue ingresada tras sufrir una hipotermia grave. Es mentira que haya tenido un infarto. He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien. Ha sido tan solo un susto, pero hasta que no han comprobado que se encontraba realmente bien no le han dado el alta", empieza explicando a El Confidencial. "Ya está de nuevo en el reality. Mañana miércoles me dejarán hablar con ella", avanza en un mensaje de tranquilidad a sus fans.