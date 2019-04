Alfredo Duro se mofa de Piqué con un poema y José Luis Sánchez le acusa de fomentar el 'bullying' Ecoteuve.es 2/04/2019 - 14:10 0 Comentarios

'El Chiringuito' volvió a hablar de la sonada entrevista del catalán en 'La Resistencia'

Edu Aguirre asegura que le dio "vergüenza ajena" la aparición del defensa en #0

Josep Pedrerol ha vuelto a los mandos de El Chiringuito tras una semana en la que ha podido disfrutar de unas preciadas vacaciones en Japón. A su regreso, el presentador ha querido seguir hablando de la sonada entrevista de Piqué en La Resistencia dando la oportunidad a Alfredo Duro (ausente hasta ayer en el programa) de responder al futbolista.

El defensa del Barça aludió a él y a Roncero durante su conversación con David Broncano. Piqué desveló al cómico que en varias ocasiones han metido a los tertulianos del programa de Mega en el grupo de Whatsapp de la plantilla para vacilarles. "Les empezamos a tirar iconos de cerdos o 'Duro, me la pones dura'. Y luego les echamos", contó el central.

Y si Roncero tuvo la oportunidad de responderle al enterarse en directo de lo sucedido, Alfredo Duro lo ha hecho este lunes a través de un previsible poema. En él, el tertuliano le recuerda las tres Champions que ha ganado el Madrid de forma consecutiva y la eliminación que sufrió el año pasado el Barça a manos de la Roma.

"Piqué, no te pases de listo que el Madrid se está hinchando a Champions y tú comiendote un sandwich mixto" o "Gerard Piqué Bernabeu, hombre de Whatsapp y de patrimonio, muy cachondo y que se hace querer. Tanto se hace querer Piqué, que el gran Manolas y tu amigo Alfredo Duro, desde El Chiringuito con cariño te mandan ¡al carrer!", recitó Duro en algunos de los versos.

Sánchez acusa a Piqué de hacer 'bullying' a Roncero y Duro

Tras el momento de protagonismo de Duro, Pedrerol abrió el debate al resto de sus compañeros. Fue entonces cuando José Luis Sánchez pidió la palabra para lanzar uan dura acusación contra el futbolista: "Esto en los colegios e institutos tiene un nombre: El ejemplo que dio la semana pasada fue terrorífico", empezó diciendo convencido el periodista.

"Yo estoy por encima del resto. Yo he creado un grupo de Whatsapp donde nos divertimos mofándonos y riéndonos de la gente'. Eso es lo que hace Piqué con Duro y Roncero. Son un grupo de chicos jóvenes que se lo pasan fenomenal mofándose y humillando a esa gente. Eso es lo que ha hecho Piqué riéndose a carcajadas con miles de cómplices aplaudiéndole la gracia", dijo criticando también la reacción de Broncano y el público del espacio de #0.

"En los colegios e institutos esto es práctica denunciable por muchos padres que lo sufren por desgracia. Como ejemplo a la sociedad, es deleznable que haya gente con esa posición social que se vanaglorie de mofarse de gente que, por edad, merecen una educación todavía mayor. Me parece uno de los episodios más tristes que he visto de un deportista en los últimos años", concluyó el tertuliano, al que se le sumaba en la crítica Edu Aguirre.

"Le doy la enhorabuena a Duro y Roncero por la elegancia, educación y rivalidad sana que han tenido al responder a Piqué. Yo no hubiera sido capaz. Está descompensado. Lo que hizo Piqué es de mala educación, mal gusto y mal compañero. Sobrepasó los límites. Viéndolo me dio un poco de vergüenza ajena. Me pareció feo", concluyó el colaborador.

