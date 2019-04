Una mujer 'rompe a llorar' tras ser rechazada en 'First Dates' en un épico troleo a su cita: "¡Qué peliculera!" Ecoteuve.es 2/04/2019 - 11:24 0 Comentarios

El hombre se llevó un gran disgusto hasta que ella confesó que estaba fingiendo

First Dates vivió este lunes una de esas citas que tardan mucho en olvidarse. Manuel y Dione, una pareja de avanzada edad, llegó al restaurante de Carlos Sobera dispuestos a divertirse y a darlo todo durante su encuentro. Ambos demostraron una gran complicidad pero la cosa no terminó saliendo como se esperaba.

Los dos parecían encantados con su encuentro y no dejaron de dedicarse todo tipo de piropos. "Me gusta esa sonrisa y esa mirada de pilla que tienes. Tienes un cuerpo bonito también", le confesó Manuel. "Y tus pechos también son bonitos", añadió susurrando al tiempo que ella explicaba que era "por la lencería".

En ese punto, la conversación empezó a subirse de tono hasta que ella le preguntó por su sexualidad: "¿Tu no habrás tenido relaciones homosexuales? Que no pasa nada, eh...", se interesó ella. "No las he tenido, pero muchos piensan que soy gay. Por los gestos, porque son un poco afeminados...", desveló él. "Que el hombre tenga una parte femenina me encanta...", destacó Dione, que a cámaras confesó que estaba encantada con Manuel.

Sin embargo, todo se torció en el último momento sin que nadie entendiera muy bien por qué. Dione aseguró que "por supuesto" tendría una segunda cita con él. "Yo tengo que decirte una cosa. Eres maravillosa y como amiga te voy a tener siempre y voy a ir a Marbella a verte. Como amigos si que me gustaría que siguiéramos, a nivel de pareja o conocernos más, de momento creo que no", dijo Manuel por su parte mientras ella rompía a llorar.

"No te enfades, eres maravillosa y seguro que...", decía él abrazándola con la intención de consolarla. Sin embargo, enseguida ella se incorporó haciendo ver que estaba fingiendo el parraque. "¡Qué peliculera eres! ¡Qué peliculera!", exclamó el hombre haciendo ver que se había llevado un gran susto.