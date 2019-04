La confesión más "desagradable" de Tania Llasera: se sometió a un injerto de encía de un muerto Ecoteuve.es 1/04/2019 - 19:21 0 Comentarios

La presentadora de Mediaset explica con todo detalle su problema maxilofacial

Tania Llasera ha sido protagonista de este lunes al confesar en su canal de Mtmad que se sometió a un injerto de encía de un muerto. La presentadora ha relatado con todo tipo de detalles y ha explicado qué le sucedió en la encía para tener que hacerse este injerto.

Todo se debió a un piercing que tenía en la boca: "Yo me había hecho uno y en esa época eran de hierro. Me daba golpes en los dientes y cuando sonreía me raspaba en la encía", empieza diciendo en el vídeo. Con el transcurso del tiempo. la encía fue perdiendo presencia en la parte inferior de su boca provocando que la dentadura inferior se moviera.

Por eso, Llasera acudió a un especialista maxilofacial que le recomendó hacerse un injerto. Pudo elegir entre dos opciones: coger de su encía superior o coger la de otra persona. "Son trocitos de piel de la espalda de muertos que, una vez te cortan tu propia encía, te lo juntan".

Todo esto ocurrió en 2006, antes de llegar a la televisión. La operación fue en Bilbao y, aunque le habían dicho que solo iba a estar de baja una semana, la recuperación de Llasera duró casi un mes. "Lo que tampoco te cuentan es que antes de que tu cuerpo xolonizase ese tejido, ha de necrosarse", terminar de relatar su "desagradable" experiencia.