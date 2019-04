Inda explota contra Antonio Maestre por sacarle el Caso Villarejo: "¡Tonta útil será tu madre!" Ecoteuve.es 14:05 - 1/04/2019 0 Comentarios

El periodista preguntó al tertuliano si era conocedor de la trama del PP contra Podemos

Antonio Maestre y Eduardo Inda han protagonizado este lunes la discusión más fuerte que han mantenido hasta la fecha mientras debatían en la mesa de actualidad política de El Programa de Ana Rosa. El periodista de La Marea sacó a relucir que recientemente se ha relacionado al director de OKDiario con el Caso Villarejo y este terminó explotando dedicándole varias faltas de respeto.

Todo comenzó mientras se abordaba el pinchazo de Vox en la manifestación que organizaron este fin de semana en Barcelona. Según la formación de ultraderecha, fueron 15.000 los asistentes, mientras que la Guardia Urbana cifraba la participación en 5.000 personas. Por su parte, Maestre afirmaba que "no habían acudido más de 1.500".

"Maestre, mientes como siempre", le dijo Inda a su compañero. "¿Te lo han filtrado?", respondía irónico el periodista hasta en dos ocasiones. "Tu madre me lo ha filtrado", le dijo el tertuliano al tiempo que Ana Rosa abroncaba a los dos para que no se faltaran el respeto. "Ana, yo no he dicho absolutamente nada", se quejaba Maestre a la presentadora, que rectificaba dirigiéndose sólo a Inda.

"Él dice que me lo han filtrado las cloacas y yo dije que me lo ha filtrado su madre", insistía Inda. "Las madres no están en esta mesa y las cloacas tampoco", señaló Quintana. "Había un concepto que era Polieznyi, que traducido son los tontos útiles. Eran gente que les utilizaba sin saber que les utilizaban. Hay dos opciones, porque esa brigada político-mediática que se ha constituido construyendo noticias falsas para atacar a enemigos políticos del PP, eso funcionaba. Es una evidencia que Eduardo Inda estaba en esa brigada", aseguró entonces Maestre.

El periodista sacaba así a relucir las últimas informaciones que relacionan a Inda (a través de un audio) con una supuesta trama que implica a Villarejo y la policía policía política del PP. Esta tenía el objetivo de tumbar a Podemos atacando a Pablo Iglesias para evitar así un posible Gobierno de ìzquierdas.

"Inda, ¿eras partícipe de la trama o un tonto útil?"

El asunto no gustó nada a Inda, que explotó en directo contra su compañero: "¿Me estás llamando tonto útil? ¡Tonta útil será tu madre! Ana Terradillos también tenía como fuente a Villarejo, como muchos periodistas de este país. O sea que tonta útil será tu madre", le espetó.

"Es que hay dos opciones: que supieras que formabas parte de esa brigada político-mediática, y por tanto eras conocedor y partícipe de esa trama, o que no lo supieras y fueras un polieznyi. ¿Eras conocedor o polieznyi?", preguntó a Inda, que no respondió a la pregunta. "¡Tonto útil será tu madre o tonto útil será tu padre!", repitió el director de OKDiario.

Fue entonces cuando Ana Rosa interrumpió la discusión para intentar mediar entre ambos. "Estas guerras mediáticas me parecen terribles para nuestra profesión. Si ha habido eso, los tribunales lo tendrán que decir. Es un asunto que es secreto, vamos dejar que se aclare", le pedía la presentadora a Maestre. "Lo que es terrible para la profesión es que haya gente que participe en eso", concluyó el aludido.