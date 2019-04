Cristina Pardo recuerda a Cayetana Álvarez de Toledo (PP) que llegó a votar a Ciudadanos: "¿Vas a pedir a Casado que me expediente?" Ecoteuve.es 1/04/2019 - 13:25 0 Comentarios

Tensión entre la presentadora y la candidata por Barcelona en 'Liarla Pardo' (La Sexta)

Cayetana Álvarez de Toledo, número uno del PP por Barcelona, visitó este domingo el programa que presenta la periodista Cristina Pardo en La Sexta. Ambas mantuvieron un tenso cara a cara que tuvo su punto más conflictivo cuando la presentadora recordó que la candidata de Casado había votado a Ciudadanos hace unos años.

Cayetana Álvarez de Toledo fue diputada del PP en la época de Rajoy pero se marchó criticando la postura del expresidente del Gobierno respecto a Cataluña. Acabó votando a Ciudadanos porque no se sentía cómoda con el que hasta ese momento había sido su partido. Ahora, sin embargo, vuelve al PP de la mano de Pablo Casado.



Lea también: La oferta para entrar en política que rechazó Jordi Évole



Cristina Pardo preguntó a Álvarez de Toledo si el PP permitía a un afiliado decir públicamente que ha votado a otro y le leyó un artículo de los estatutos del partido que califica de infracción aquellas acciones "encaminadas a perjudicar el interés general del partido".

"No somos ovejas ni borregos", contestó Cayetana Álvarez de Toledo. "¿Usted quiere plantearle a Pablo Casado que me expediente mañana?", preguntó molesta.

Cayetana Álvarez de Toledo: "¿Me está acusando de poner en riesgo la candidatura de Pablo Casado?"

En ese momento Cristina Pardo puso sobre la mesa otro argumento: "Si todos los afiliados al Partido Popular hubieran votado a Ciudadanos, Pablo Casado no hubiera sido diputado ni candidato".

"Está haciendo un argumento absurdo", protestó Cayetana Álvarez de Toledo. "Mucha gente dejó de votar al PP". "¿Me está acusando de poner en riesgo la candidatura de Pablo Casado?", siguió la candidata. "No, solo estoy subrayando un comportamiento que me parece algo incoherente",.

Cayetana Álvarez de Toledo se defendió: "A lo largo de mi vida he defendido una serie de ideas con coherencia y eso es lo que me ha identificado con una etapas del Partido Popular, me alejó en otra y me ha hecho volver con mucho entusiasmo ahora".