La oferta para entrar en política que rechazó Jordi Évole: "Duraría tres minutos en un partido" Ecoteuve.es 1/04/2019 - 12:03 0 Comentarios

El periodista contó que fue hace unos años pero no desveló qué formación se lo propuso

Jordi Évole fue entrevistado por Cristina Pardo para promocionar su exclusiva mundial con el Papa Francisco en Salvados. A raíz del particular mercado de fichajes de las formaciones políticas para el 28-A, el periodista reveló a su compañera de cadena que un partido le intentó fichar hace unos años, pero que el rechazó la oferta.

"¿Te han llamado? Porque está quedando un Congreso de los Diputados muy pintón y como me has dicho que a veces ves números desconocidos en tu móvil...", preguntó ella a lo que Évole respondió: "No, en estas elecciones no, pero en otras sí. Hace cuatro o cinco años".

Lea también: Las lágrimas del Papa ante la concertina de Melilla que le enseñó Évole: "El mundo se olvidó de llorar"

El presentador de Atresmedia no desveló el nombre de la formación, pero sí explicó los motivos por los que declinó meterse en este mundo: "Yo duraría tres minutos en un partido político. Me saltaría la disciplina del partido inmediatamente". En este sentido, el comunicador criticó la "partitocracia": "Es una dificultad con la que se encuentran muchos políticos brillantes y cuando la maquinaria que significan los partidos políticos pasan por encima de ellos, los aplastan".

Évole ya contó a ECOTEUVE.ES que fue tentado por la política y esta fue su respuesta: Sí, pero la conversación duró 10 minutos. De momento no quiero dedicarme a la política y debería jubilarme y no tener nada más que hacer. En la política deben estar los mejores y yo solo sé preguntar".