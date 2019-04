El Papa Francisco, sobre los abortos en caso de violación: "¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?" Ecoteuve.es 1/04/2019 - 10:41 0 Comentarios

El pontífice explicó en 'Salvados' sus polémica con los homosexuales y el feminismo

Jordi Évole entrevistó este domingo al Papa Francisco en un Salvados que volvió a acaparar la atención de todo el mundo, dentro y fuera de nuestras fronteras. El programa congregó a más de 4 millones de espectadores (21% de share), la entrega más vista desde el cara a cara entre Iglesias y Rivera en otoño de 2015.

El periodista consiguió una cita histórica ante el pontífice en las entrañas del Vaticano después de prometerle centrar su conversación en el drama de los refugiados. Y aunque la entrevista comenzó abordando estas cuestiones, Évole terminó colando al Papa otros asuntos controvertidos como la homosexualidad, el aborto o los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia.

Bergoglio tuvo la oportunidad de aclarar sus polémicas declaraciones sobre las personas homosexuales, a las que recomendó durante una rueda de prensa ir al psiquiatra para que les ayudara. El Papa aseguró a Évole que fue un malentendido al no dominar el idioma en el que hablaba. Fue entonces cuando intentó explicar lo que quería decir en unas palabras que tampoco dejaban muy clara su posición.

"Yo estaba explicando que nunca se echa de casa a una persona homosexual, pero hice una distinción que cuando la persona es muy joven y pequeña y empieza a mostrar síntomas raros, ahí conviene ir y yo dije psiquiatra, en ese momento te sale la palabra que te sale y encima en un idioma que no es el tuyo", ha señalado al tiempo que Évole le preguntaba si le parecía una "rareza" tener un hijo homosexual.

"En teoría no. Pero estoy hablando de un chico que se está desarrollando y los padres empiezan a ver cosas raras... Consulten, por favor, y vayan a un profesional, y ahí se verá a que se debe y puede ser que no sea homosexual, que se deba a otra cosa. Para una familia es raro, se escandalizan algo que no comprenden, algo fuera de lo normal... No estoy haciendo juicios de valor, estoy haciendo un análisis fenomenológico... Al menos que se saquen la duda con un profesional, tienen derecho a hacerlo".

"Una vez que la actitud homosexual está fijada, ese hombre o esa mujer homosexual tienen derecho a una familia, y ese papá y esa mamá tienen derecho a un hijo, venga como venga, y no se puede echar del hogar a ningún hijo o hija homosexual", concluyó.